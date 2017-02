Nakon prekida sa Jovanom: Saša Kovačević sudeći po fotografijama na Instagramu ima novu djevojku

Dok srbijanski mediji spekulišu da je za krah ove emotivne veze kriva daljina, budući da je Jovana neko vrijeme boravila u Americi, pjevač mudro šuti i izjavljuje da trenutno želi da se posveti karijeri.

Međutim, izvijesna Ivana Pranić (29) u posljednje vrijeme često na društvenoj mreži “Instagram” objavljuje fotografije na kojima pozira u Sašinom zagrljaju, te se probudila sumnja da je upravo ona nova izabranica popularnog pjevača. Dodatnu sumnju probudilo je i to što je Ivana u opisu fotografije sa Sašom ostavila srca i napisala da su par, dok je on to sve lajkovao na društvenoj mreži, piše “Pink“…

Evidentno je da su Ivana i Saša veoma prisni, a da li je zgodna brineta samo jedna od pjevačevih vjernih obožavateljica ili djevojka koja je zamijenila Jovanu i osvojila srce velikog zavodnika srbijanske estradne scene, ostaje da se vidi.

