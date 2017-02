Kemal Malovčić: Da nije bilo mene Šerif nikada ne bi znao šta je Beograd, Karleuša je dvorska luda na Grandu!

Među pjevačima je poznat po svojim nadimcima. Svakom kolegi je dao drugo ime. Neki su se zbog toga ljutili na njega, ali nije odustajao, pa su i oni mijenjali mišljenja, piše Express.

U rubrici „Bez cenzure“, Kemal na njemu svojstven način komentira neke od svojih kolega. A, kako drugačije u njegovom slučaju ako ne „bez dlake na jeziku“.

ŠERIF KONJEVIĆ

– To je čovjek kojeg sam ja uveo u posao. Itekako mu puno pomogao. Da nije bilo mene on nikada ne bi znao gdje je Beograd niti bi tamo nešto napravio od svoje karijere. Ništa ne prigovaram. Halal mu bilo, ali samo kažem. S druge strane prema meni je bio baš nekorektan! U vrijeme kada nikoga nije znao, vodio sam ga sa sobom na turneje. Dobar je pjevač, ali ima toliko muha koje niko ne može istrijebiti iz njegove glave. Tako ga jednom zovem da pjeva kod mene u diskoteci, a on lupeta nekakve cifre, a zaboravlja koliko sam mu valjao u životu.

SELMA BAJRAMI

– Kako živi u Beču, često se viđamo, zajedno završavamo neke papire. Ali je malo je nestašna. Šta znam… ali nešto joj nedostaje u životu. Ali jedna od najboljih pjevačica koje su se pojavile u posljednjoj generaciji.

NIHAD ALIBEGOVIĆ

– Zovem ga Hasnija. Poslovan, tačan, povjerljiv… Recimo od njega nikada nisam čuo da nekoga ogovara. Dobar je Niho.

ZEHRA BAJRAKTAREVIĆ

– Zehrica je konstantno dobra. Ona je uvijek tu, na nekom mjestu koje joj i pripada. Mogla je i više napraviti, a zašto nije ne znam. Ili joj fali nešto gore ili dole, ne znam (smijeh).

SINAN SAKIĆ

– Žalim ga! Mnogo je dobar ali ne može se ustabiliti i uvijek mu nešto fali.

ŠEMSA SULJAKOVIĆ

– Majkara je unikat! Ostat će ono što je bila. Sada manje radi nego prije, baš kao i ja, jer ni ona ne želi svugdje pjevati i za male pare. Neće da srlja. Tako i treba. Ni ja ne prihvatam tezge po svaku cijenu. Majkara je svima zadala dobru lekciju, ali teško da će je dostići neka pjevačica.

MILE KITIĆ

– On je drugi svijet. „Otišao“ je on. Ništa on više ne kopča. On je totalno izgubio kompas. Nije to onaj Mile kojeg ja poznajem.

DRAGANA MIRKOVIĆ

– Luče se ufurala i sad je glavna u Pinku otkako je u onom žiriju. Moguće je i da je kupila Pink, ko će to znati?! Izgleda da će to sada biti DM SAT (smijeh). Ona je jako prijatna, veliki smo prijatelji. Često dolazi sa Tonijem kod mene kući. Družimo se, baš smo jarani. Ona i Toni su uvijek bili korektni prema meni. Ima sada ovih mladih cura što pjevaju, ali Boga mi ne da se ni ona, jako dobro im parira.

CECA RAŽNATOVIĆ

– Dosta dobar prijatelj. Kada je poslije rata bio moj koncert u Beogradu, ona je jedina od kolega došla da me podrži. A, mnogi nisu. Hvala joj na tome. Iskren sam. Bile je i ostat će diva!

RIZO HAMIDOVIĆ

– Ma, odbron na putu! I to veliki! Već davno izgubio kompas. Rakija mu je davno ušla u krv, mozak… Ne preza ni od čega. Priča kako sam ja dužan neke pare. Sanja i lupeta.

JELENA KARLEUŠA

– Ona je dvorska luda na „Grandu“ i to klasična! Begovi i age su uvijek imali dvorske lude koje, kada dođu gosti, skaču, udaraju se po glavi, rukama, nogama, urlaju… E to je Karleuša! Samo služi da zabavlja ljude i ništa više.

MIROSLAV ILIĆ

– Uvijek je bio korektan prema meni.

SEJO KALAČ

– Odličan momak ali i on je malo „skrenuo sa puta“! Mora se popraviti.

AMELA ZUKOVIĆ

– Izvanredna pjevačica. Spava i ona sada, nešto je usporila, ne znam šta joj je. A tako je velik potencijal. I nju kao i mene, ove starije pjevače, satraše neki mediji sa mladim pjevačima. Ubiše nas.

ENES BEGOVIĆ

– On je Noj! Priča za sebe. Taj čovjek je pun sebe. Digne glavu i ne vidi ništa, samo gazi.

HANKA PALDUM

– Hankija je čovjek za sebe. Pokazala je koliko vrijedi. Drži se. I ona je za penziju kao i ja, i Šemsa… Neka mlađi pjevaju.

HULE

– On je dio ovog novog talasa. Bori se dečko, kopa kao krtica. Trudi se. Tačan je i korektan.

ASIM BAJRIĆ

– A, Karalema (srbijanski imitator op.a.). Izborio se, radi dobro, sada i zajedno nastupamo. Izborio se za svoje mjesto i drži se toga. Odličan.

HALID MUSLIMOVIĆ

– Čudo, on se bori na sve kolosjeke od estrade do ugostiteljstva. Ako izdrži, bit će dobro.

Previše je droge na estradi

– Sva estrada je otišla u neku stvar. Gotovo svi uzimaju nešto, bore se, da budu bolji… To je pogubno za nas i ne ide na dobro. Dok neko zbog toga ne umre, mnogi se neće odreći droge – iskren je Kemal.

Homoseksualci među pjevačima

– Ma, šta znam. Neko voli ovo, nego ono (smijeh). Ima i takvih na estradi baš kao i u drugim segmentima života. Vole se previše i muški čuo sam. Nisam protiv toga. Onima koji pripadaju tom svijetu tako je određeno i s tim se moraju nositi – kaže Malovčić.

