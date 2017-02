Lepa Brena: “Uvijek sam imala isto ime!”

Pričala je kako su nakon raspada Jugoslavije u Makedoniji otvorili predstavništvo za Mercedes, te da su 1998. pokrenuli Grand produkciju, piše “Expressmag“…

Advertisements

Prisjetila se i kako je njena muzička karijera izgledala u periodu nakon što se raspala bivša država.

“Od 1991., kada je počeo rat na našim prostorima, do 1996. godine, dok je trajao, ja sam bila zabranjena na čitavom našem prostoru. To je bila katastrofalna situacija i o tome mogu sada hladnokrvno govoriti. Uvijek sam mislila da moje vjersko opredjeljenje mora biti intimno i da time ne skupljam poene u narodu, ali kad se dogodio rat, pojavili su se svi kojima je osnovno zanimanje nacionalizam i vjerska netrpeljivost. Ja sam uvijek imala isto ime, a prezime sam promijenila udajom i u tom periodu rata dogodilo se što se dogodilo, ljudi su profitirali od nacionalizma, šovinizma i rasizma. Smetalo im je to jer sam pacifist i kosmopolit i uvijek sam voljela i poštivala svačije vjersko i nacionalno opredjeljenje”, kazala je Lepa Brena.

U periodu između 1991. i 1995., kako je navela, saznala je koliko ljudi vole nekoga ko je jako uspješan baciti u blato i razvlačiti.

“Ne govorim da sam Jugoslavenka jer te zemlje više nema. Svi mi koji smo živjeli u Jugoslaviji voljeli smo jedni druge i bilo nam je drago otići na Ohrid, u Crnu Goru, na Bled, u Hrvatsku na more. Volim ovo područje i volim taj narod i volim te običaje”, dodala je Lepa Brena.

Više pogledajte u priloženom videu:

Advertisements

loading...

Facebook komentari