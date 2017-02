BIVŠA LJUBAVNICA OTKRIVA: “Snimit ću film o Kebi!”

Ona će u dokumentarcu koji priprema opisati kako je započela vezu sa Kebom, šta se nakon toga događalo i otkriti sve o prijetnjama koje su joj stizale od njega. Ljiljana ističe da bi voljela da glumačku ekipu čine vrsni glumci, prenosi “Expressmag“.

Advertisements

U početku sam razmišljala da to bude dokumentarac sa nizom snimaka u kojima bih pričala o svemu što se događalo. Ili da neko drugi priča, a da se pojedini ljudi pojavljuju i igraju scene koje sam prošla sa Kebom. Pošto Dragan u javnosti važi za nestabilnu i neodgovornu osobu, mislim da takav glumac teško može da se nađe, prosto, oni vjerovatno nikada nisu glumili takvog negativca i lošeg čovjeka, pa samim tim ne bih željela da vrijeđam nijednog našeg umjetnika. Mnogo veće pitanje je ko bi glumio Severinu, iskreno, ni sama ne znam da li bi i na to neko pristao – kaže Ljiljana, i nastavlja:

Prestao je da prijeti, ali u posljednjih 17 godina, koliko je trajao proces, prijetnje su bile konstantne. Sve se to dešavalao do prije nekoliko mjeseci, dok nije okončan sudski proces kojim je dokazano da je Ina njegova kćerka. Sve te prijetnje dešavale su se tako da je on na sudu pred javnim tužiocem i sudijama govorio razne stvari, poput onoga da će mi oduzeti dijete. Ljudima koji su se družili sa mnom govorio je da sam loša osoba, tamo gdje bih se zaposlila on bi zvao i tražio da me otpuste. Preživjela sam pravu turturu. Tada je govorio da će tražiti moju najmanju grešku da bih mu vratila svaki dinar koji je dao za alimentaciju – tvrdi Kebina bivša ljubavnica, čija je kćerka Ina nedavno postala punoljetna.

Advertisements

loading...

Facebook komentari