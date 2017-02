U prvi tren Bosanac je ostao bez riječi, a onda kroz smijeh kazao:

“Nije valjda da se Šaban još uvijek bavi mojim likom i djelom? Ne trebam objašnjavati da li sam gospodin ili ne, jer se niko ne može promovisati u gospodina. Nije mi jasno uopšte zašto me pominje, no ipak kazat ću kratko baš sam uspio u životu kada me takav “kralj” stalno pominje i ne može da izbjegne da me ne uzme u usta! Mislim da za tim više nema potrebe… i pod hitno treba da prestane s tim”, piše “Glamurpress“…

