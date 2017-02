Nakon skandala koji je izazvao buru: Gile progovorio o tome da li je bio u vezi s Radom Manojlović!

– Bio sam ti s Radom Manojlović, ona je vrh – rekao je, navodno Gile.

Advertisements

Ove riječi su naravno potpuno unervozile i izbacile iz takta Harisa, pa je pokušao da sazna i nešto više od Amar Gileta. Međutim, kad je Amar vidio da je Haris sve shvatio ozbiljno i da šizi od ljubomore, objasnio mu je da se samo šali, te da mu svi treba da zavide jer “šeta” jednu od najboljih riba na estradi, pa je mladom Berkoviću bilo mnogo lakše. Međutim,Gile je na ovakve priče reagovao i rekao isitinu.

– To su budalaštine koje se pišu,i ja ne mogu to da spriječim niti da se time bavim. Neka pišu šta hoće. Haris i ja smo u dobrim odnosima, ali je to notorna glupost da sam ja njega prozivao i pričao mu o Radi Manojlović. Dakle, čista neistina. Odavno već ne reagujem na razne tekstove koji se pojave povremeno. Puno radim, i kad da se bavim? Harisa rijetko i viđam, niti se nešto često srećemo i družimo, a kamo li da mu pričam o vezama. I kad se sretnemno to je uvijek priča o poslu. Notorne budalaštine – kaže Gile.

On dodaje da prati karijeru Aleksandre Prijović, sa kojom su ga prije nekoliko godina povezivali.

– Aleksandra je super, i ima odlične pjesme. Ja sam davno rekao da je ona Ceca broj dva i želim joj sreću. Samo neka tako nastavi – podržao je Gile kolegicu. Pjevač kaže da ga je brak i rođenje sina Darisa potpuno promijenilo.

– Brak me je uozbiljio,osjećam se zrelije i odgovornije. Mene je brak totalno promijenio. Prije sam trošio novac, lumpovao po kafanama i samo su me takve stvari zanimale.Danas je to drugačije, i svaki slobodan trenutak sam kod kuće sa porodicom. Naravno,nedostaju mi kad sam na putu i kad radim, ali to je posao – kaže Amar Gile Jašrsapahić, piše Expressmag.

Advertisements

loading...

Facebook komentari