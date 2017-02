Takmičar Zvezda Granda uputio hitan apel: “Pomozite da mojoj mami ne odsijeku obje noge!”

Njen sin, mladi pjevač, takmičar “Zvezda Granda” iz 2014. godine Dražen Paunović (24) odrekao se karijere kako bi pomogao bolesnoj majci, ali nažalost, to nije bilo dovoljno.

– Mama je mlada žena. Sada su joj se pojavila oštećenja i na lijevoj nozi, pa kako ne bi ostala bez obje noge, treba joj kvalitetnija proteza za desnu nogu. Ovu koju sad ima nije dobra i ne može lijepo da se oslanja na nju, kaže Paunović za “Kurir” i dodaje:

– Mama me je sama odgajila i u svemu me podržavala, ona je veliki borac, ali i ona klone ponekad, pa se pita što joj se sve ovo nije desilo kasnije… Trebalo je da objavim singl i da nastupam, ali sam sav novac uložio u njeno liječenje. To nije dovoljno. I mama i ja sanjamo dan kada će sve ovo proći i kada ću ponovo stati na scenu, a one me s ponosom gledati iz publike.

Dražen se već par mjeseci bori na sve načine da skupi novac, a na pitanje o karijeri kaže:

– Ima vremena, mlad sam, imam tek 24 godine, te dodaje da mu je najveći cilj da njegova majka stane na noge i normalno nastavi život.

– Vratiću se kada se ona oporavi. Ona je veliki borac, biće to brzo… tada ću se vratiti na scenu i nastaviti gdje sam stao, a ove ružne stvari biće iza nas.

Kako da pomognete Violeti:

Na ime: Violeta Peković

žiro račun: 170-0010386890000-51

svrha uplate: pomoć za liječenje

Unicredit banka Serbia

