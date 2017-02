Bosanac nikad neće biti gospodin kao ja, Darine gole slike mi se ne sviđaju, Karleuša ima…

Svi natpisi da je završio u bolnici, da mu je zdravstveno stanje teško, padaju u vodu već pri prvom susretu s njim. A, ekipa „Expressa“ srela ga je u njemačkom gradu Offenbachu, pa je kao uvijek bio spreman za razgovor za naš magazin.

Osvrnuli smo se na 2016.godinu, a on kaže da će je pamtiti samo po hitnoj operaciji zbog stomačne aorte.

-To je nešto što me baš sokiralo! Nisam ni znao da to nešto postoji jer nisam imao nikakvih bolova. Hvala dragom Bogu što sam imao dobru i profesionalnu doktoricu koja je to otkrila, a i našao sam pravu bolnicu u Italiji gdje sam izvršio operaciju. Poslije operacije doktori su mi rekli da sam sad „perfeto“, što me baš obradovalo. Danas samo kažem da je najbitnije da sam zdrav, a kada si zdrav, sve onda dolazi samo od sebe: pare, sreća, ljubav – priča na početku Šaulić.

Da li se zaista danas osjećaš “perfeto“?

– Uvijek sam se tako osjećao i ne znam zašto me prave bolesnim kada to nisam. Malo, malo pa objave: „Šaban bolestan, Šaban u bolnici“, a ja na njihovu žalost nikad bolji bio nisam. Baš neki dan se pisalo da sam završio u bolnici, a ja to čitam u drustvu sa mojim dobrim prijateljem i čovjekom s kojim sam napravio dosta hitova Mićom Nikolićem i Stevicom Simeunovićem s kojim sam snimio novu pjesmu.

Otkud ta medijska hajka na tebe?

– Vjeruj da ne znam. Valjda kada se za mene zakače onda prodaju dobro novine, a kače me već tri, četiri godine. Navalili svi na mene kao smrt na babu. Sa svim sam tim novinarima dobar, pa čak i sa novinarkama. Ne vjerujem da iza svega toga stoji bilo ko od mojih kolega. Od svega toga se nisam umorio, ali sam oguglao na sve to. Meni je više postalo svejedno kada o meni pišu loše i te sve neke nebuloze, pa se ja i moji ukućani tome smijemo.

Priča se da si platio opasne momke da uštutkaju Cucu?

-Ma, što bi je ja ušutkavao? Niko nikom ne smeta, niti ona meni niti ja njoj. Što bi joj to ja ili neko iz moje porodice radili?! Niti sam imao nekakav razgovor sa opasnim momcima da to urade. Nikad nisam bio za to da djevojku neko udari ili da bilo kojoj djevojci naškode na bilo koji način. Neka svako živi svoj život. Njoj želim zaista svako dobro u životu.

Gdje si bolje osjećaš: prije u „Zvezdama Granda“ ili danas u „Pinkovim zvezdama“?

-I u Grandu sam se lijepo osjećao, a danas imam veću obavezu u „Pinkovim zvezdama“ prije svega zbog toga što sam jedini muškarac. Treba se izboriti sa četiri žene, i za sada plivam jako dobro. Ali moram da kažem da su i one mnogo fer prema meni, pa me malo i čuvaju.

Da li te nervirala Aleksandra Radović?

-Ma nije, samo što je malo više grdila narodnu muziku. Nisam u početku reagirao dok nisam saznao da je odradila više svadbi nego ja. Nisam onda mogao da vjerujem da neko ko je doradio sve te silne svadbe, a na kojima nije mogla da pjeva pop muziku, podcjenjuje i ružno kritikuje narodnjake. Pa, ona zna više narodnih pjesama od mene. Čudno je isto da jedna osoba koja se profesionalno bavi muzikom, kaže da nešto ne voli, a živjela je godinama od narodnjaka.

A, Maja Nikolić?

-Ona je pozitivka, što na umu to na drumu. Za nju je sve to sou biznis i ona je to tako sebi utripovala u glavu, pa se tako ponaša. Mada bi ponekad mogla da povuče i ručnu jer ne možeš baš sve da kažeš, pa čak ono i što ne pristaje jednoj ličnosti sa estrade, da lupi neku glupost. Govorila je neke stvari koje nisu prijatne za uho.

Ko je po tvom ukusu seksepilniji: Dara Bubamara ili Maja Nikolić?

-Iskreno, ne gledam na njih tako. To su žene sa svojim manama i vrlinama, ali je možda Maja koja sad već ima veliku djecu nešto malo izgubila od njenog seksepila i malo je jača. Bila je izuzetno lijepa i zgodna žena, ali su godine uzele svoje. Dok Bubica, kako ja zovem Daru Bubamaru, izgleda baš onako dobro. Dajem Dari malo prednost jer je kao „riba“ još jako dobra.

Da li odobravaš javno prezentiranje Darinih golih fotografija?

-Nekoliko sam ih vidio, ali ne odobravam. Ni jednoj djevojci niti ženi ne priliči da se tako eksponira u javnosti i da se prikazuje u jednom tako lošem izdanju. Ali Dara nije jedina, pa se pitam da li su one sve to vidjele od Severine, pa su pohrlile sve za njom da je kopiraju, pa da budu njoj pandam. Misle zbog toga što je Severina poslije tog njenog porno filma postala poznata i tražena (ja film nisam gledao), pa valjda misle da je to najbrži put, pa krenuli njenim stopama.

Zorica Brunclik i Dragana Mirković?

-Zorica je moja kuma i veže nas to kumstvo, pa nas sve priče i tračevi ne mogu udaljiti jedno od drugog, a Dragana je priča za sebe. Ona je jedno divno čeljade, jedna dama i gospođa, odlična pjevačica, koleginica i dobar drug, bez ijedne mrlje u karijeri. Nismo nikad imali priliku da radimo zajedno, pa tako i da se družimo, ali svaka joj čast i veliko poštovanje imam prema njoj.

Nedostaje li ti Jelena Karleuša?

-Ne bi sad mogao reći da mi baš nešto mnogo nedostaje. Ona je jedan zanimljiv tip žene, atraktivna, žena koja lijepo izgleda. Po meni ona ima sve što treba da ima jedna žena, osim jezika koji joj je i onako podugačak. Ona ga ima i viška.

Svako malo pa Jelena javno kaže nešto negativno o Ceci?

-Ceca je osoba koja dođe na svaku moju slavu i vrlo je rado viđen i drag gost u mojoj kući. Ceca kada dođe uopće u priči ne spominje niti jednu osobu sa estrade, a ponajmanje Karleušu. Kada smo na tim privatnim skupovima i druženjima, mi i ne pričamo o estradi. Gledamo da nam bude lijepo, zapjevamo onako za svoju dušu, a šta drugi pričaju, tračaju, ogovaraju, lažu… nas uopće ne dotiče niti se time zamaramo.

Kada bi sad u ovu prostoriju ušao Dragan Stojković Bosanac, da li bi se pozdravio s njim?

-Mislim da ne bih mogao to da učinim, mada mi on ne smeta nista u životu ili bolje rečeno ne znači ništa. On nije to što sam ja, niti je bio, niti će biti. Ja sam ipak gospodin u životu, gledam svoje stvari i ne želim niti mogu bilo koga da vrijeđam. Nije mi uopće bitan u životu. Ja sam miroljubiv tip, nikada se nisam ni s kim svađao na estradi što mi nepada napamet. Oni su jednostavno u tim Zvezdama Granda, a prije svega on bojkotovali pjesme sve te djece koja su pjevali moje pjesme. Nije mi bilo prijatno što se to sve tako dešava, na kraju je bilo da ode on ili ja, ali ovaj, mislim na Sašu Popovića, nije htio da mijenja ekipu, mislio je da je to sve normalno, tako da sam se odlučio da potražim neko normalno društvo gdje će mi biti bolje.

Da li si svih ovih godina probao drogu?

-Meni je to jednom neko napakovao kada sam ispričao da mi je neko u Minhenu dao, kako se to zove, džoint da popušim. Povukao dva dima i bacio. Kasnije su pričali kako se drogiram, kako sam postao ovisnik… ma užas! Više puta sam sjedio u društvu gdje se pričalo, pa možda i koristili ti jaki opijati, ali nisam nikad poželio da budem dio sveg toga. Taj džoint mi je ponudio jedan kolega pjevač iz Grčke. Najveći sam protivnik opijata. Ja sam pomislio da mi je taj Grk ponudio neku grčku cigaretu. A kada su mi rekli šta je u pitanju, odmah sam bacio. Ja sam čovjek logičar i sigurno da sretniji i zdraviji neću biti od toga.

Dobro mi je kod Mitrovića

Kada bi te pozvali da se vratiš užiri „Zvezde Granda“, da li bi pristao?

-Nisam otišao zbog toga što sam ja zgriješio. Ne razmišljam o tome, a Željko i Milica su sasvim ok prema meni i tu mi je dobro.

