Prva ispovijest Slađe Allegro nakon gubitka bebe: “Užasno mi je teško!”

Nažalost, ni druga trudnoća nije bila uspješna, pa je ubrzo izgubila bebu po drugi put.

Slađa nije lako podnijela spontani pobačaj, kao i svaka druga žena u toj situaciji, ali nije dozvolila sebi da toliko klone duhom da izgubi vjeru u bolje sutra.

Prvi put nakon drugog spontanog pobačaja, Slađa je za “Blic puls” otkrila kako se osjećala nakon druge neuspješne trudnoće, ko joj je bio najveća podrška u tim trenucima i na koji način sebe bodri u želji da se ostvari u ulozi roditelja.

Srbijanska pjevačica raskošnog glasa kaže da je ružnu fazu nakon gubitka prebrodila uz podršku muža i prijatelja.

“Teško bude, kažu i ako već imate djecu, a kamoli ovako. Svaka žena teži tome, to je kruna odnosa između muškarca i žene. Imam divan brak i samo je to nešto što zaista fali, ali ne smijete očajavati nikad. Dignute glave kažete sebi – to je valjda tako trebalo, i idemo dalje. Podrška partnera je u tome svakako najbitnija, ali i prijatelja koji su svake sekunde bili tu i hvala im na tome. Znali su kad treba da me puste samu, a kad da budu tu da me zagrle. Prolazi sve. Dolaze neki novi dani i nove nade”, pozitivna i puna nade da će i ona jednog dana dobiti potomstvo, kaže Slađa, i dodaje:

“Nijednog trena nisam bila depresivna i ponosna sam na sebe. Treba znati pregurati. Samo kažem hvala dragom Bogu što je moj partner takav kakav jeste i što je znao i zna kako treba u takvom trenutku. To je energija, to je ono što vam daje snagu. Daće Bog, biće sve dobro”, u pozitivnom tonu nastavlja pjevačica.

Ona kaže da ne postoji terapija, niti konkretan savjet šta da učiniti kako bi naredni put održala trudnoću.

“Postoji samo jedno, bez stresa, pozitivne misli, vjera i puno ljubavi”, zaključuje Slađa.

Prošlog mjeseca navršilo se tačno godinu dana otkada su Slađa i Zoran stali na ludi kamen. Iako su imali u planu da obilježe prvu godišnjicu braka kao i većina drugih supružnika – putovanjem, ipak su to učinili malo drugačije.

“Prva godišnjica braka i skoro šest godina veze, a kao da je vječnost. Nismo imali vremena da otputujemo, pa smo to odložili za neko ljepše vrijeme. Muž me je tog dana iznenadio kao nikad. Znajući da mi je velika želja bila da naučim da pucam, odveo me je u streljanu. Izašla sam iz nje i tresla se, jer me je sustigao ogroman adrenalin zbog svega. Kasnije smo otišli u naš omiljeni restoran na ručak i sve u svemu, jedan divan dan”, otkriva srbijanska pjevačica.

