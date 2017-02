SKANDALOZNO: Da li je Željka Jurišić rasturila brak suprugu koji je ostavio ženu i sina?!

Ipak, vrtoglava popularnost nosi i svoje negativne strane, pa se o Željki već sada mogu čuti svakojaki komentari koji joj baš ne idu u prilog. U Živinicama se priča da je rasturila brak sadašnjem suprugu Idrizu te da je on ostavio ženu i dijete kako bi se oženio Željkom, piše “Expressmag“…

S druge strane njih dvoje tvrde da su to samo izmišljotine.

“Svjesna sam da će sada biti dosta laži o meni ali mene to ne zanima previše. Idriz je bio prije oženjen, a to što on ima iza sebe razvod braka nema nikakve veze s nama. Nisam ja kriva što se razveo. Danas se mnogi razvode pa tako i on, učinio je to jer je imao problema a ne zbog mene. Dakle smiješne su priče da je na ulicu istjerao ženu i dijete, to isto dijete živi s nama”, kaže Željka.

I Žejkin suprug Idriz ponovio je ono što je pjevačica već rekla.

“Imao sam problema u braku i zbog toga sam se razveo. Mali živi s nama, mi smo već tri-četiri godine zajedno, i hvala Bogu sve je odlično. Željka nije razlog mog razvoda”, bio je kratak Idriz.

