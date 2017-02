Sve je pjesme njoj posvetio: Ovo je Bajagina supruga, koja se rijetko pojavljuje u javnosti

Bajaga i Emilija su u u braku od 1989. godine, a imaju sina Marka i kćerku Anđelu.

Bajaga je uvijek isticao da je Ema stvorena za njega, jer je imala razumijevanja za njegov posao. Kako je jednom prilikom priznao, sve pjesme je posvetio njoj.

– Veza kao veza nikada nije bila u iskušenju, ali Emi svakako nije bilo lako. Kad si javna ličnost, svakakve stvari o tebi se pojavljuju u medijima. Ema je to stvarno dobro podnijela, naročito tih prvih godina našeg zabavljanja, koje su bile najluđe. Mi nismo mogli da idemo na ljetovanje negdje gdje idu svi. Meni je najgluplja fora bila da govorim kako nemam djevojku da bi me curice jurile. Ljudi te vole zbog muzike. Da nisam pravio dobre pjesme, ne bi me ni voljeli – rekao je prije nekoliko godina Bajaga u intervjuu za “Novosti“.

