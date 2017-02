Goca Tržan: “Član benda je pokušao da me siluje!”

Neprijatno iskustvo koje je doživjela Goca dogodilo se na zaječarskoj “Gitarijadi” (Srbija), ali smatra da je to samo njena stvar s kojom je uspjela da se izbori, piše “Alo!“…

“Imala sam tada 18 godina i nemam sa tim nikakav problem, jer je svaka žena imala tu vrstu neprijatnog iskustva“, rekla je Goca.

Ipak, možda najšokantnija činjenica je ta da je Gocu pokušao da prisili na se*s muškarac koga je poznavala.

“To se uvijek dešava sa ljudima koje poznajete i u koje imate povjerenja. To je dio prošlosti i ne želim o tome da pričam na televiziji. Ali naučila sam da se osvjestim od toga. Ja sam slobodna i otvorena žena, ali sam shvatila da to ne znači da sa pojedinim ljudima ne treba biti pozitivan i veseo, jer je to poziv za nešto što je taj neko umislio u glavi”, rekla je srbijanska pjevačica, a zatim dala savjet djevojkama koje se slikaju polugole za Instagram.

“Drage moje dame, sve vi koje se slikate za Instagram previše slobodno i sve djevojčice koje se puće i polugole su na slikama, znajte da je to sve opasno jer postoje tamo negdje predatori koji će vas shvatiti preozbiljno i koji će imati potrebu da vas prosto zloupotrijebe i zato oprezno u životu!”, rekla je Goca Tržan u jednoj tv emisiji.

