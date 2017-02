OGORČEN ĐOLE ĐOGANI PROGOVORIO: Rasta je teški prevarant koji me je POKRAO!

Naime, Đole je pevača optužio kako ga je pokrao, ali i kako pokušava da plasira ono što je on radio pre mnogo godina, sa po kojom novom forom.

“Meni je on smešan i ta muzika mi je smešna. Ono što sam ja radio on sada sad plasira sa ponekom novom forom. Da, svi hoće sa njim duete, ali onda se izgube jer kada urade duet, čuje se samo on”, rekao je Đole a onda objasnio o čemu je reč, ne želeći da pominje na koje duete misli, piše Svet.

“Da ne pominjem imena, naljutiće se, ali niko nije dobio hit. Nemaju pesmu koja vredi i koja je slušana. Ana Nikolić je imala mnogo veće hitove nego sada, Romale romali, pa njene prve pesme su ubile, razbile, bolje od toga ništa nije napravila. Rasta i ekipa stalno ponavljaju iste reči – zlato, dijamanti, Prada, Armani, Guči, Luj Viton, ferari, mercedes, audi, BMW, vile, jahte… Ima još jedno pet reči koje vrte, i to je to. Kako bi napravili tekst bez tih reči, e to mene zanima. Ja sam to radio pre deset, petnaest godina… Vidiš koliko kasne.”

Pored toga, Đole je otkrio da je i on jednom sarađivao sa njim ali se to nije slavno završilo.

“Da ja sam sarađivao sa njim, ali nisam bio zadovoljan. Pre godinu dana napravio mi je pesmu, ali kada sam mu rekao da li može ovo da izmeni i ovde da ubaci ovo, on kaže: E pa to je to, ne može da se menja i gotovo. Meni se to nije dopalo. Nisam hteo da jedan Đogani zvuči kao Rasta. Pa nisam ja od juče, Rasta je učio od mene, ja sam bio njegov uzor, a sada ja treba da zvučim kao on. Nije hteo da ispravi, nije mi se javljao i završili smo saradnju”, rekao je on a onda optužio Rastu da mu nije vratio novac.

“Debelo sam mu platio, a nije mi napravio kako sam hteo, nije mi se javljao na telefon i to je tako ostalo. Uzeo je pare kao da je sve u redu. On stoji iza toga da je pesma dobra, a to što se meni ne sviđa, to nikom ništa. Kao da sam ja od juče, ma izvini, molim te, ali sve moje pesme će se slušati i za 10 godina, dok se njegove neće slušati. Ja njega ne napadam, ne smeta on meni ništa, mlad je dečko, neka radi kako radi, ali ja nisam zadovoljan saradnjom sa njim, i to je to.”

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Rastom kako bismo dobili njegov komentar, ali on se nije javljao na telefon.

