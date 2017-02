FANOVI JUŽNOG VETRA NASRNULI NA KARLEUŠU: “Prebićemo te jer nam pljuješ Sinana i Šemsu Suljaković!”

Fanovi Sinana Sakića nasrnuli su na Jelenu Karleušu, saznaje “Kurir“. Pjevačica je prije tri nedelje, dok se vraćala s nastupa u inostranstvu, u avionu srela Sinana, kog je često prozivala u „Zvezdama Granda“. Mala od skandala je prva prišla folkeru i započela razgovor.

– Tada joj je on rekao: „Pa, sestro moja, šta mi to radiš? Zar ti da me tako blatiš? Otkad to moje pjesme ne valjaju za tebe?“ – rekao je naš izvor koji se zatekao na licu mjesta, insistirajući da mu ne pominjemo ime.

– Sinana je mnogo pogodilo to što je JK u „Zvezdama Granda“ javno govorila da je Sakićeva, ali i muzika cijelog Južnog vetra džiberska i seljoberska. To joj je zamjerio, ali se ona nije dala. Ponavljala je da je od svog mišljenja ne odustaje, ali da nikako nije htjela da ga uvrijedi. Dok su oni diskutovali, u razgovor su se umiješali momci koji su sjedeli u njihovoj blizini, pa je situacija brzo došla na ivicu incidenta. Njih četvorica su ljubitelji Sinanove muzike, pa su napali Karleušu. Svašta su joj govorili, bili su brutalni prema njoj. U jednom momentu je djelovalo kao da će doći do tuče, u kojoj bi vjerovatno Karleuša izvukla deblji kraj. Tada smo Sinan i ja smirili situaciju i zamolili momke da se udalje, kako ne bi nastao haos u avionu. Tako je Jelena, na sreću, izbjegla batine – rekao je naš izvor.

Tim povodom pokušali smo da kontaktiramo s JK i Sinanom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

Otkrivena još jedna tajna / JK HTJELA DUET SA SINANOM!

Sinana su pogodile Jelenine prozivke zato što su njih dvoje bili prijatelji, čak je trebalo i da snime duet!

– JK često na nastupima pjeva Sinanovu pesmu „Otkad sam se rodio“ i to svi znaju, postoje snimci na internetu gde se to može vidjeti. Prije nekoliko godina predlagala je Sinanu da snime duet i on je pristao, ali se to kasnije izjalovilo. Zato je Sakiću bilo krivo kad ga je ona prozivala – kaže naš izvor, prenosi “Kurir“.

