ANA NIKOLIĆ U PANICI: Rasta izgubio mobilni telefon, u njemu se nalaze fotke na kojima ona…

Zbog obaveza koje ima oko snimanja šoua “Ja imam talenat“, ali i u svom studiju, Rasta je u posljednje vrijeme baš rasijan. Mnogo putuje, a slabo spava, i to ga je totalno poremetilo. On nije ni primijetio kad mu je nestao mobilni. Postoji mogućnost i da mu ga je neko ukrao, ali to ne može da tvrdi jer nije ništa vidio. Uopšte mu nije svejedno jer su u telefonu prepiska sa Anom…, tvrdi izvor “Kurir Starsa” blizak reperu.

On kaže da je Rasta slučaj prijavio policiji.

Rasta je u strahu da se njegove poruke i Anine fotografije negdje ne objave. Zato je sve prijavio nadležnim organima i sada čeka i nada se da će taj slučaj da se riješi.

