Starleta priznala, pa joj počeli prijetiti smrću: Aca Lukas me uvukao u svijet droge!

Kako “Alo” piše, nakon što je Tijana priznala da je kokain probala sa pjevačem, njegovi fanovi ne prestaju da joj prijete batinama i smrću. Starleta kaže da joj nije svejedno kada dobije poruku s takvom sadržinom, a iako su joj već prijetili zbog afera sa političarima, ništa ne shvata olako. “Ja nemam dlake na jeziku i to će me, izgleda, glave koštati.

Nemam razloga da lažem i krijem nešto, iskreno sam ispričala nešto što se dogodilo prije tri, četiri godine, a sada mi zbog toga Lukasovi fanovi prijete. Cijeli dan mi stižu poruke u kojima mi govore da će me ubiti, da mi je bolje da ne izađem iz kuće, da nema mjesta na planeti gdje ću se sakriti kad riješe da me nađu i tako dalje.

– Ne mogu mnogo da pričam o tome, uznemirim se čim pomislim na te poruke – rekla je vidno uzrujana Tijana. “Ne znam šta sam bilo kome od tih ljudi učinila, štaviše, rekla sam sve najljepše o Lukasu.

– To što sam iz radoznalosti probala kokain u vrijeme kada je on imao problem sa opijatima ne znači da sam željela da bacim ljagu na njegovo ime. Oduvijek sam govorila da je Aca pravi džentlmen i da me nikada nije startovao. Sreli smo se nekoliko puta nakon tog događaja i to je to. Nije mene on tjerao da probam kokain, niti sam to rekla, ne znam zašto su se ljudi okomili na mene – objašnjava starleta. Nakon niza prijetnji koje je dobila u posljednje vrijeme, starleta se pita kada će tome doći kraj.

– Hoće li me više nenormalni ljudi ostaviti na miru? Ja nikome ne prijetim niti zalazim u njegov život. Neka svako radi šta hoće, a mene neka se okanu. Dosta mi je prijetnji! Od sad ću svaku poruku neprimerenog sadržaja u kojoj stoje prijetnje po život prijavljivati policiji, pa ko voli, nek izvoli – završava Tijana.

