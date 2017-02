DUGA KOSA, MINI SUKNJA… Bivši učesnik “Velikog brata” postao ŽENA?!

Simpatični Mika Vasić (25) koji je sa svojom porodicom do suza zasmijavao naciju, iznenadio je sa nekolicinom fotografija koje su postale hit na internetu, piše “Telegraf“.

Naime, odjednom su internetom počele da kruže Mikine fotke, sa komentarima kako je čuveni brat blizanac navodno promijenio pol.

Međutim, on to nigdje nije potvrdio, iako je prije izvjesnog vremena u “Velikom bratu” zajedno sa bratom isticao da mu je to velika želja.

Ovo je fotografija koju je njegov brat Giba nedavno objavio…

A ove su hit na društvenim mrežama.

