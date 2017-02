Zbog jedne rečenice odlučio prekinuti svaki kontakt s njom: Zdravko Čolić sa ovom ženom ne priča punih 40 godina

Lokica je često surađivala sa Zdravkom, no on je zbog jedne rečenice odlučio prekinuti svaki kontakt s njom. Ona je, naime, u dokumentarnom filmu Jovana Ristića Rice iz 1979. godine “Pjevam danju, pjevam noću” rekla da “Zdravko nije talentiran za ples”, piše Index.

Advertisements

“Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to reći jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenta za ples, a vježbanjem smo napravili rezultat. Naučio je plesati. Voljela bih da se pomirimo zbog njegovih kćeri i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta”, rekla je koreografkinja u emisiji “150 minuta”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari