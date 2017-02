SAŠA POPOVIĆ : Lepa Brena je uletjela na binu, otela Spasi mikrofon, gurnula je i zapjevala!

Kurirova priča o Spasi Mečanin, pevačici grupe Slatki greh, koju je nakon odlaska zamenila Lepa Brena, odjeknula je širom bivše Juge! Ni posle 36 godina od njenog odlaska iz orkestra Lira (kasnije Slatki greh) nije zaboravljena, a sa velikom setom o njoj je za Kurir pričao i osnivač grupe Saša Popović.

– Spasu nisam čuo ni video 20 godina. Iskreno, ne znam ni gde živi, a voleo bih da je vidim. Ona je bila prava pevačica i kad nas je napustila, napravila nam je veliki problem. Morali smo da otkažemo sve svirke jer nismo mogli da joj nađemo pravu zamenu. Bila je jedinstvena – rekao je Popović za Kurir.

– Sve je bilo lepo do 1980. godine. Spasa se onda udala i otišla da živi sa svojim suprugom. Trebala nam je pevačica pod hitno! Tražili smo pomoć od koncertnih agencija u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, ali niko nije imao ni približnu Spasi. U Bosni su mi rekli: „Ima jedna Bosanka, peva neke igranke, rok pevačica, trese“ – kaže Saša.

Ta Bosanka je bila Fahreta Jahić, buduća Lepa Brena, ali ona se Popoviću uopšte nije dopala:

– Došla je neka kovrdžava u kožnom prsluku i pantalonama i beloj košulji, onako baš jaka. Kaže: „Ja sam Brena.“ Kad je to izgovorila, mi svi u smeh. Ja ništa, čekam sledeću. Naš drug Caka mi onda kaže da je to ta o kojoj su nam pričali. Bio sam kulturan i saslušao sam je. Posle sam rekao Caki da nema teorije da ona peva!

Međutim, ta kršna Bosanka je imala plan i bukvalno je oduvala Spasu Mečanin sa scene!

– Brena je došla na Spasin poslednji nastup, i to baš u Brčkom. Prethodno mi je njen muž rekao: „Sale, od danas je ona moja supruga, neću više da peva, neću da mi ljudi govore da joj se nabacuju muškarci“. I tako Spasa je nešto pevala, a Brena je uletela na binu, otela joj mikrofon, gurnula je i zapevala! Ja kažem: „Alo, bre, gde ćeš?“, a ona meni „Ćuti, bre, mali!“ i nastavi da peva. To je bilo to – ispričao je Saša u emisiji „Iz profila“

