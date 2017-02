Pjevačica iz Tuzle o “spornom” hidžabu: Nudim 50.000 eura onome ko me vidio pijanu ili drogiranu

Aysela Malkić, poznata pjevačica iz Tuzle, povodom Svjetskog dana hidžaba, na svom Facebook profilu objavila je fotografije u tradicionalnoj muslimanskoj nošnji, a uslijedila je salva oprečnih reakcija. Naime, pojedinci su je „pljuvali“ kako zbog fotografija, hidžaba tako i statusa koji je objavila, a pjevačica je odlučila da otvori dušu te svim zainteresiranim objasni šta se tačno desilo, piše Avaz.

– Dragi i poštovani prijatelji, saradnici, novinari, dušebrižnici, muslimani, srbi, hrvati, jevreji, romi, nacije, države, dobar dan planeto čitava! Kako ste? Šta ste danas jeli i pili, koga ste tračali, da li je neko trač'o vas? Jeste li ustali na desnu ili lijevu nogu? Jeste li kupili novu štampu, otvarali portale i komentarisali? Jeste li nahranili svoje duše nečim novim i onim što se ne tiče vas i vašeg života? Ili ste ustali, popili kafu i razmišljali šta da uradite sa svog života???? Mislila sam da prešutim sve, ali ne mogu, ipak moram da dam svoj komentar vezano za moje fotografije sa hidžabom oko čega se podigla velika prašina… Pljuvali ste me, stavili na lomaču, branili me, komentarisali i nema šta niste… Jel dosta! Jel mogu sad ja da kažem par riječi… E ovako: JA AYSELA PJEVAČICA IZ TUZLE, ustala sam tog jutra i došlo mi je obavještenje na kalendaru da se taj dan obilježava kao svjetski dan hidžaba i podrške osobama koje nose hidžab…. Sjedila sam i razmišljala da li da i tom danu dam svoj doprinos kao i svakom drugom pod kojim se nešto obilježava ( dan osoba oboljelih od raka, leukemije, dan planete zemlje itd itd) i onda sam skontala da trebam, osjetila sam potrebu i uradila to… Božija volja, jer sve se dešava sa razlogom… Pa i to! Pisali ste ponajviše kako sam to uradila radi lične promocije i medijskog prostora – jeste li normalni? – Pa medijski prostor i promociju bi najlakše dobila da se skinem gola i takve slike postavim? Ali jeste li Ayselu ikad vidjeli golu negdje, drogiranu i pijanu? Niste i nikad nećete… Aysela ne pije, ne drogira se i ne prostituiše…. Aysela će evo raspisati i nagradnu igru te dati 50.000 eura onome ko donese dokaz (sliku, video ili bilo šta drugo) da me vidio pijanu ili drogiranu? Ili dajte 50.000 eura (da ih dam u humanitarne svrhe) pa da idemo da vadimo krv da se ustanovi jel ikada u mom organizmu bilo prisutno bilo šta od narkotika i alkohola….I zašto ta ista Aysela od krvi i mesa sa manama i vrlinama (teretima i grijesima koje svi imamo i nosimo) ne može dati podršku svom narodu, svojoj vjeri i tako značajnom danu… E pa vidite da mogu, mogu jer ponavljam osjetila sam potrebu da to uradim, jer mi je žao svih tih žena u svijetu i na planeti koje godinama muče muku sa tim što im je uskraćen izbor da se oblače i hodaju kako žele i da vole ono što vole… Upravo mi javne ličnosti treba svakom značajnom danu da damo podršku jer mi smo ti u koje narod gleda i čeka šta da kažemo i napišemo… Meni AYSELI upravo je Allah (Bog – Stvoritelj) dao glas, izgled, vjeru u kojoj sam rođena… Glas je njegov dar i da je htio dao bi ga nekome drugom a ne meni! I ko može da mi zabrani da dam podršku ženama koje su rođene u mojoj vjeri i kojima je podrška potrebna… Tražim sad od svojih prijatelja, fanova, saradnika i novinara podršku! – Razmijenite ovo neka dođe do onih koji su me pljuvali svo ovo vrijeme! – napisala je pjevačica na Facebooku.

