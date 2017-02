Aleksandra Prijović progovorila o plastičnim operacijama: Čekala sam da napunim 18 godina da me..

Naime, Prijovićka ne krije da ugradila silikone u usta i grudi. Takođe je sredila zube, a kako kaže sve to je uradila kako bi bila sigurnija u sebe, piše Expressmag.

Ona je u međuvremenu promijenila i frizuru, način šminkanja i stil pa tako danas izgleda veoma drugačije.

-Ja sam to uradila zbog sebe. Čekala sam napunim 18 godina da bi me mama pustila da uradim to što želim. Tako da sam sada zadovoljnija. Nisam protivnik i stvarno mislim da svako treba da uradi na sebi ono što msili da treba – rekla je pjevačica.

loading...

Facebook komentari