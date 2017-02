“Imao sam više sreće nego pameti. Ja sam do te godine prošao mnogo toga što možda moja generacija tada nije. Putovanja, nagledao se svega i svačega i onda sam u tim godinama poželio da imam nešto pored sebe, nekoga ko će da me voli. Mi smo sedam dana bili zajedno i uzeli se i evo već 20 i kusur godina smo zajedno. Mi smo sve ove godine jedno drugo upoznavali“ rekao je pjevač u emisiji “Ja to tako“.

Aca i njegova supruga imaju troje djece, piše Kurir.

