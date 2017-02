Pjevačica iz Tuzle u šoku: “Užas, pljuju me zbog hidžaba!”

“Ljepota žene nije u odjeći koju nosi, njenoj figuri ili frizuri. Ljepota žene se ogleda u njenim očima jer su ona vrata njenog srca, mjesto gdje ljubav počiva…. Svjetski dan hidžaba kojem i sama dajem podršku i to sa punim pravom. Nisam za potenciranje vjere u ovoj prljavoj estradi, ali sa druge strane sam mišljenja da svoje treba voljeti a tuđe poštovati… Druga stvar, isto tako je poznato da sam jedna od rijetkih pjevačica koja nikada nije konzumirala alkohol niti neke od poroka pa sam se sa pravom ovako fotografisala nadam se pred Allahom čiste duše”, objavila je ona.

Dobila je brojne pozitivne kritike, kaže ona ali i priznaje kako je bilo i onih koji su je “pljuvali” kako zbog fotografija, hidžaba tako i statusa koji je objavila.

“Ne mogu da vjerujem kako su ljudi zli! Užas. Nema šta mi nisu pisali. Pa to pas s maslom ne bi mogao pojesti. Vrijeđaju me zbog toga! Neki su me posebno potresli svojim komentarima, ali o njima ću uskoro javno sve reći”, rekla je Ajsela.

