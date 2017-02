Dejan Matić potpuno sam vozio od Kuzmina do Rume: “Ne interesuje me ako je to kažnjivo, ja sam svoj san ispunio”

“To je prava ljubav, to je Zvezda”, “Bravo legendo”, “Nevjerovatno, čudesno”, samo su neki od komentara na foto vijest od prije dva dana da je košarkaše srbijanske Crvene zvezde do pobjede u meču Eurolige protiv grčkog Panatinaikosa, sa tribina bodrio i poznati srbijanski folk pjevač Dejan Matić.

Ništa diskriminatorski nije bilo u tim reakcijama, jer zaista nije svakidašnji prizor da slijepe osobe prisustvuju košarkaškim utakmicama, a pogotovo ne na ovako vrelim mjestima kao što je prijestonička hala “Aleksandar Nikolić” gdje protivnike melju beogradski vječiti rivali, piše “Srbija danas“…

Međutim, Dejan je samo još jedan od blistavih primjera da ljudi sa hendikepom žive svoje živote normalno i da u nekim stvarima uživaju kud i kamo snažnije od ostalih. On je radio mnoge stvari za koje bi većina rekla da – nema šanse! Naprimjer, vozio je automobil 40 kilometara i potom je izjavio da ga ne interesuje ako je to kažnjivo jer je on svoj san ispunio.

“Potpuno sam sam sjeo za volan. Vozi sam od Kuzmina do Rume. Jedan prijatelj mi je rekao da je to za novine”, rekao je pjevač svojevremeno u emisiji.

On je uvijek isticao da je živio kao i svi ljudi i da je radio gotovo sve što je želio. Ipak, iako bi želio da vozi kola svakodnevno, svjestan je da to ne može.

“Svaki dan bih vozio. Vozio i pjevao, samo bih to radio. Ali, nažalost, mogu samo da pjevam.”

I kao klinac bio je nestašan:

“Penjao sam se na drvo, krao trešnje, išao na bazen… Uvijek sam bio svjestan sebe, imao samopouzdanje. Imam razvijenu intuiciju”, ispričao je srbijanski pjevač.

loading...

Facebook komentari