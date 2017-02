Menadžer Faruk Drina poručio: Neću tužiti Miroslava Ilića, dovoljna mu je kazna ovaj blam i šteta koju je sam sebi nanio

Na svojoj Facebook stranici pojasnio je zašto je odlučio otkazati koncert.

Njegovu poruku prenosimo u cijelosti:

– Ovo pojašnjenje upućujem svojim prijateljima, a i dobronamjernim učesnicima u fb saobraćaju. Onima koji to nisu, dežurnim hejterima, što sebi pripisuju ‘uspješno’ provedenu akciju na ‘miniranju’ Ilićevog koncerta poručujem da koncert nije zabranjen, niti je formalno-pravno mogao biti, pogotovo ne njihovom ‘zaslugom’.

Koncert je, i pored negodovanja dijela javnosti, isključivo mojom odlukom OTKAZAN, tako da je hejterska akcija za mene bila informativnog karaktera, što mi je koristilo, jer da sam to saznao neposredno prije održavanja koncerta, opet bih jednako postupio, ali sa mnogo više troškova kao posljedicu otkazivanja.

Odluka je donesena isključivo nakon saznanja da je Miroslav pjevao pjesmu u kojoj se pominje ime ratnog zločinca Draže Mihailovića. Od njega je nekorektno što me nije upoznao sa tom činjenicom, ali mu je kod mene olakšavajuća okolnost ta što je to učinio u svom rodnom selu. Da je to uradio na bilo kojem pedlju Bosne i Hercegovine, u skladu sa ugovorom o poslovnoj saradnji, tužio bih ga za nadoknadu štete, koja je proistekla otkazivanjem koncerta, ovako neću. Dovoljna mu je kazna ovaj blam i šteta koju je sam sebi nanio. Ne može biti opravdanje to što je Draža Mihailović maja mjeseca 2015. godine odlukom Višeg suda u Beogradu rehabilitovan, on je za mene i većinu građana Bosne i Hercegovine i dalje ZLOČINAC, jer nije učinio zla samo bosanskim muslimanima, nego i mnogim antifašistima svih konfesija i nacija, pa čak i svojoj srpskoj – napisao je Drina na svom Facebook profilu, prenosi “Faktor“.

loading...

Facebook komentari