“Meni Miroslav kaže: ‘Ja sam legalista i ja sam to pjevao nakon što je Draža Mihajlović od Višeg suda u Beogradu rehabilitovan'”

Producent i organizator koncerta Faruk Drina rekao nam je da je koncert otkazan nakon konsultacije sa nadležnim organima i procjenama bezbjednosne situacije.

“Nije se mogao potrefiti gori trenutak jer je ovo sve u vrijeme kada Željka Cvijanović treba da dođe u Tužilaštvo BiH, kada treba da dođe predsjednik Srbije koji se deklariše onako kako su optužili i Miroslava”, rekao je za Source Faruk Drina, te dodao:

“Da mi je neko rekao prije deset dana da je Miroslav pjevao o Draži Mihajloviću, rekao bih mu da laže, možda bi se i debelo posvađao s tom osobom, jer ja Miroslava znam prilično dugo i nikako mi se to ne uklapa. U mom ugovoru sa Miroslavom i svim ostalim izvođačima stoji da ne smije ispoljavati svoje političke, vjerske ili nacionalne stavove, ako ih je ispoljavao, a ja to ne znam, mora me obavijestiti. Nije me obavijestio, nije mi rekao, možda je smetnuo, možda je mislio da to neće isplivati. To su uradili hejteri koji bilo kakvu normalizaciju ovdje ne žele”, rekao je Drina.

Faruk Drina je rekao kako je Draža Mihajlović za njega zločinac i da su pod njegovom komandom ubijeni i članovi njegove porodice.

“Od moje nane brat je zaklan na mostu. Donijeli ga na krevetu, tuberkulozu čovjek imao i zaklali ga. To je moj pogled na Dražu Mihajlovića, ali moj pogled na sadašnjost, kada je srbijanska novija historija za Dražu Mihajlovića rekla da je on junak umjesto zločinac, kada čim pređemo Vraca dočeka nas ulica Draže Mihajlovića, a da ne spominjem po cijelom RS-u po trgovima spomenici Draži Mihajloviću, mi moramo biti svjesni toga da se moramo ili totalno zatvoriti u tarabe ili progutati i reći ‘Veličajte vi svog, mi držimo za sebe i to je to'”, rekao nam je Faruk Drina i dodao da se čuo sa Miroslavom Ilićem.

“Meni Miroslav kaže ‘Drina, ja sam legalista i ja sam to pjevao nakon što je Draža Mihajlović od Višeg suda u Beogradu rehabilitovan. Nisam ja to pjevao zato što ja to volim, nego što su to moji u Mrčajevcima tražili. Moji Mrčajevci žive s kraljem Petrom i Dražom Mihajlovićem i u Titovo vrijeme, a ne sada, prema tome, ti da odeš živjeti u Mrčajevce i ti bi tu pjesmu pjevao’. Dao mi je šaljiv način kako ta sredina to gleda. Ja to ne opravdavam, zbog toga sam i otkazao koncert, jer da sam nastavio, možda bi došao u gori problem, možda bi bili i nacionalni sukobi, možda bi neko sa Pala došao da napadne, možda bi ovi iz Sarajeva branili i iz fine namjere da se pokaže da je Sarajevo veliki grad koji nema predrasude ni prema čemu bio bi problem”, kaže nam Faruk.

Faruk Drina nam je rekao kako je iznenađen i da može tužiti Miroslava Ilića, ali da neće to učiniti jer zna da on nije to namjerno uradio.

“Nije to iz njegovih nacionalnih ubjeđenja, nego zato što su to njegovi Mrčajevci tražili, a ako im nebi ispunio, onda bi bio crna ovca”, kaže za Source Faruk Drina.

Faruk Drina se bavi estradom od 1982. godine i tvrdi da od tada do danas nikada nije otkazao koncert, niti je bilo sličnih situacija.

“Zatečen sam i ne bi ga održao nema tih para. Ja sam već u minusu jer sam uložio u kampanju, ali finansijski minus je lakše podnijeti nego blamažu i prezir. Da sam znao nebi se upustio u to, a sada kada znam otkazao sam”, rekao je Faruk Drina za Source.

loading...

Facebook komentari