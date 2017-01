Tifa otvorio dušu: Dizat ću onoliko prstiju koliko želim!

Mladen Vojičić Tifa potpuno je prije nekoliko dana promijenio izgled, ošišavši se na nulu. No, nova frizura samo je mala promjena u životu ovog pjevača, koji je odnedavno promijenio i adresu. Još jedan rođeni Sarajlija postao je, naime, stanovnik Beograda.

U potpuno otvorenom razgovoru za “Dnevni avaz” Tifa je iz svog beogradskog stana objasnio zbog čega se odlučio na preseljenje u glavni grad Srbije, je li ogorčen, ljut ili samo svjestan svega šta mu se dešavalo sve ove godine, pogotovo one provedene u opkoljenom Sarajevu, osuđuje li ikoga te kako mu se sada čini saradnja s Goranom Bregovićem, s kojim, kao dio “Bijelog dugmeta”, nastupa širom svijeta.

Vi ste sada, zapravo, stanovnik Beogada?

– Da, tako je. Preselio sam se u Beograd, mada ja imam nekretnina, a i prijavljen sam i u Sarajevu. Nisam ja otišao iz Sarajeva zbog Sarajeva, samo sam otišao trbuhom za kruhom, jer me ovdje ljudi više cijene nego u mojoj avliji. Ovdje imam veću širinu i prostor za djelovanje. A da mi je nešto smetalo ranije, onda bih davno otišao, ali ne u Beograd nego preko bare.

Stalno se povlači priča o odnosu Sarajeva prema svojim značajnim ljudima. Jeste li i Vi doživjeli neka nova razočarenja?

– Nisam ja doživio nikakva nova razočarenja. Nedavno se digla velika halabuka oko onog mog dizanja tri prsta. Dizat ću ih onoliko koliko želim! Ko me to i čime zadužio u životu i ko to meni kroji sudbinu? Moji autoriteti su već odavno ispod zemlje, moji otac i majka. A sve ostalo me ne interesira, bez obzira na to o kojem se korpusu radilo. Svi znaju, ali ja nisam o tome želio da javno govorim i, evo, sada ću prvi put. Ja sam u toku rata tri puta brutalno pretučen u Sarajevu. Nisam želio da solim ni da stavljam so na rane, ali kad me već neko provocira pa da i ja kažem koju. Ali, to ne znači da je to anatemizam ili sigmatizam prema jednom korpusu. Budala je bilo i bit će i poslije tebe i mene. To je stvar pojedinaca pa da ne stavljamo kolektiv kao krivca nego samo pojedince. Ja sam za pojedinačne krivice, a ne za svrstavanje bilo koje konfesije u tu kategoriju.

