OTKRIVENA PRAVA ISTINA: Evo zašto Popović dozvoljava da ostali članovi žirija maltretiraju Viki! TO JE NJEGOVA OSVETA!

“Sale je to tada doživio kao veliku izdaju, jer je on bio uz nju od početka njene karijere. I on i njegova produkcijska kuća pružili su joj sve što treba da dobije jedna pjevačica da bi postala zvijezda, a onda je ona otišla kod drugih da njima pumpa gledanost i zarađuje novac.

Kada je Zorica napustila “Zvezde Granda”, učinilo mu se kao dobra ideja da Viki zauzme njeno mjesto. On sada i nema strpljenja za Viki kao za ostale članove žirija, ne pušta je da previše govori, sabotira je kada predugo izlaže svoje stavove, što drugima članovima ne radi, a kada je napadaju on se čak i pridruži.

Ipak, Viki se drži i ne želi da se preda. Ovaj šou joj je pomogao da gledaocima pokaže da nije naivan igrač i da umije da se odbrani od svih koji je miniraju”, završava izvor lista “Scandal“…

loading...

Facebook komentari