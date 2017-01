PREKINUTA EMISIJA ZBOG SUKOBA: Maja uvrijedila Zoricu pa nastao HAOS, Brunclikova NAPUSTILA studio!

“Ono što ću reći je da slušam komentare mojih kolega i vrlo malo mogu tu šta da dodam osim moje impresije. Kornjače sa galapagosa imaju najduže pamćenje, a ne znam da li su desnoruki ili lijevoruki, guglaću u pauzi“, rekla je Maja, piše “Kurir“.

Na ove riječi Zorica nije mogla da ostane imuna, pa je dodala:

“Slušam od kad je Maja došla sve te neke izraze koji su upućeni meni. Nemam ništa protiv kornjača sa Galapagosa, ali ono što želim da kažem Maji je: Dušo moja, iz tvoje kuće ne treba svi da me volite. Sasvim je dovoljno što me tvoj sin obožava. Ti si ga dovela i to si rekla, da me dijete voli. Ti me ne moraš voljeti, ali tvoj sin će me i dalje voljeti“, rekla je Brunclikova.

Nikolićeva i dalje nije mogla da zatvori ovu priču pa je dodala:

“Mislim da je sasvim suprotno. Ali ja ću dodati, kada pomeneš kornjaču sa Galapagosa, može da se uvrijedi samo onaj koji se poistovijeti sa njom. Prema tome, ja se izvinjavam svim kornjačama sa Galapagosa što sam ih uvrijedila, a da moj sin voli Zoricu Brunclik, to stoji i to je zato što žena odlično pjeva.”

Međutim, ova njihova priča je potpuno zbunila Daru Bubamaru.

“Ne kapiram ništa, o čemu one pričaju“, upitala je ona.

“Aludira na moje godine jer kornjače sa Galapagosa najviše žive“, objasnila joj je Zorica.

Kasnije u emisiji dok je Maja pričala, Zorica je napustila emisiju a onda se iza kamere čulo kako govori:

“Nije u redu, recite joj da sjaše sa mene.“

