Topalko otkrio strašnu tajnu: “Željela je abortirati Helenu!”

Oboje su bili veoma mladi, pa nisu očekivali da će tako mladi postati roditelji.

“Nismo mi Helenu ni planirali, mi smo se zabavljali prije 20 godina kad smo radili zajedno, uopšte nismo planirali dijete. Jednostavno, ona je ostala trudna i mi smo se vjenčali, dobili Helenu, sve samo od sebe, kao neka Božija volja. Čak sam ja tu bio mnogo hrabriji, iako sam mlađi od nje, jer se ona tu bila uplašila pošto smo oboje bili mladi”, ispričao je on.

Vesna je u jednom trenutku pomišljala i da abortira, ali joj je srbijanki pjevač tada zaprijetio.

Čak me je u nekom strahu pitala i da abortira ako ja ne želim djecu. Ja sam joj rekao “to je moje dijete i to u životu ne možeš da uradiš. Znači, možeš bez moje volje, ali znaj, ako to uradiš, da ćete ti i doktor visiti na prvoj banderi”, otkrio je popularni pjevač, piše “Alo!“…

