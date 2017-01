ŠTA ON SEBI DOZVOLJAVA! Kćerka Đoleta Balaševića SUROVO odgovorila Rasti zbog prozivanja njenog oca!

– Meni se nije svidjelo što si izabrao Balaševića, ja ga ne volim. To je meni nekakav rep u pokušaju. To niti je neka muzika, niti je rep. Ali ti si donio emociju i energiju i meni dosadnu pjesmu učinio zanimljivom – rekao je Stefan Đurić Rasta u posljednjoj emisiji “Ja imam talenat“, što je izazvalo more komentara, piše “Telegraf“.

Iako nije bilo očekivano da će se bilo ko od Balaševića zbog ovoga oglasiti, to se ipak dogodilo.

Naime, kćerka Đorđa Balaševića na svom Tviter nalogu napisala je dva statusa, oba posvećena Rasti:

– Stave lika koji se zove Rasta Kavali da ravnopravno uz Žiku Todorovića ocjenjuje talenat drugih i onda se kao čude šta on sebi dozvoljava – prvi je komentar Jelene Bebe Balašević, a onda je uslijedio još jedan.

