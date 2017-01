TEŽAK ŽIVOT RADE MANOJLOVIĆ: Nisam imala ni kupatilo! Morala sam da čistim kuću da ne bih morala na njivu!

Kao što je slučaj sa mnogima na estradi, ni Radu Manojlović život nije mazio. Naprotiv! Kako se sama požalila, pamti teško djetinjstvo u besparici i mukama.

– Moje djetinjstvo je bilo baš teško u materijalnom smislu. Do moje dvadesete godine nismo imali kupatilo. Kupali smo se kao što se kupaju na Farmi, eto baš tako je izgledalo. Ja i sestra nismo imali nikakve prohtjeve, znale smo da roditelji nemaju i nismo mnogo ni tražile. Čistile smo kuću da ne bi morale ići na njivu. Kad sam imala 19. godina mama je umrla i to me je jako potreslo da se i dan-danas sjećam tih trenutaka. Bša zbog toga ja i sestra Maja smo uvijek skupa, mnogo se volimo. Kasnije sam počela da pjevam i prijavila sam se na Zvezde Granda gdje sam uspjela da se pokažem i tada kreće neki moj put slave, sve sam više postajala poznata i počela da zarađujem novac, ali na pošten način. Sve što danas imam zaradila sam pošteno i rado pomažem sestru i oca. Radim sada da bih kasnije mogla da uživam, to je moj plan, zadovoljna sam sa svim što sam postigla u životu i ne žalim se ni na šta – kaže Rada.

