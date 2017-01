OGLASILA SE MAJKA NAPUŠTENOG MLADIĆA IZ JA IMAM TALENAT: Otkrila šokantne stvari o njemu i tome šta joj je radio…

Ona ne spori da je bila primorana da napusti sina jer je bila žrtva porodičnog nasilja, ali, kako nam je rekla, nije tačno da nije htjela da mu pomogne. Pošto već duže vrijeme živi u Italiji, Slavica je sinu redovno slala novac, a trebalo je prošle godine i da se preseli kod nje. Međutim, odnosi među njima su zahladnili kad je reper počeo da iznuđuje novac od majke.

– Morala sam da ostavim Dejana u domu za nezbrinutu djecu. Njegov otac me je maltretirao. Kad više nisam mogla to da podnesem, uzela sam mog Dejana i pobjegla. Otišla sam u policiju, rekla sam da to dijete nije moje zato što sam se plašila – kaže Slavica, i dodaje da je prije godinu i po dana prvi put stupila u kontakt s Dejanom.

– Koliko god novca da je tražio, ja sam mu slala. Da je htio, od tih para je mogao kuću da kupi. Sređivala sam mu papire da dođe kod mene u Italiju, a on je onda počeo da me vrijeđa i ucjenjuje. Svojim drugovima je rekao da mi šalju poruke, prijetili su mi, vrijeđali me. Kad sam mu rekla da to što radi nije lijepo, Dejan mi je napisao poruku: „Plati mi 300 eura da im kažem da ti ne pišu.“ Znači, on je samo htio da me ucjenjuje za novac iako sam mu ja davala pare – kroz suze nam je rekla Slavica, piše “Kurir“.

