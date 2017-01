SNEŽANA ĐURIŠIĆ: Karleuša je nevaspitana!

Pjevačica je na Instagramu izbrisala fotografiju na kojoj pozira s Cecom i Brenom, ispod koje je JK napisala: “Nadam se da ste držale novčanike na sigurnom, Nanogica zna da dekra. A zna i da organizuje otmice, tako da ste ovaj put dobro prošle.“

Đurišićka je zatim objavila istu sliku, poručivši Jeleni između redova da je nevaspitana.

To je moja stvar

– Sve što postavimo na Instagram, ili bilo koju socijalnu mrežu, dostupno je svima i svako može da radi s tim šta i kako hoće. I internet tako funkcioniše. Stvar je ličnog izbora, namjere, kulture ili vaspitanja šta ćemo napisati, koju fotografiju ćemo okačiti ili kakav sadržaj kako prokomentarisati – napisala je Snežana.

Jelena se vrlo brzo oglasila na Tviteru:

– Meni loši ljudi ne mogu ništa. Znam s njima. Ali ono što me svaki put uzdrma jeste kad vidim da dobri ljudi podržavaju loše protiv mene .

Tim povodom pozvali smo Đurišićku.

Neprimjereno

– Apsolutno ne ulazim u odnos Jelene i Cece. Svoj stav sam iznijela jer je došlo do ružnih komentara ispod fotografije koju sam objavila na svom Instagram profilu. S obzirom na to da je to moj jedini profil, smatram da nije lijepo koristiti se tuđim fotografijama i pritom govoriti ružne riječi. Poenta je u tome da ja ne ulazim u njihov odnos i nemam nikakve veze s tim – poručila je Snežana za Kurir.

loading...

Facebook komentari