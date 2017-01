Opaka bolest se vratila – Dona Ares treći se put bori sa karcinomom

Za sve treba priprema, pa tako i za kemoterapiju. Ovo je port. Danas je stari izvadjen, novi postavljen pod kozu! Osjecam se kao da imam neki cip, ali bolje i cip nego kemo kroz vene koje vise i ne rade. U Sobi za nikoga/ Fight 1/pomirila sam se sa zivotom u simbiozi sa rakom. Znali smo da ce biti uspona i padova, ali u situacijama kad se borite za produzetak zivota svaka sansa je vrijedna truda! Iako me bolest kratko zavara oporavkom, ponasam se kao najzdravija uz sve nedostatke i to je ono sto me drzi. Dugo sam razmisljala da li da objavim ili ne objavim bilo sta u vezi svoje bolesti. Ipak FIGHT br 2 je prosao u tisini, ali treci nece. Iz razloga sto ima previse uznemirujuceg sadrzaja, a opet korisnog za ljude u istoj i slicnoj situaciji, a na prvom mjestu privatni sadrzaj koji NIKAKO ne ocekujem na portalima i tudjim profilima – imam jos jedan novi instagram profil,(koji se jos puni slikama iz 2016/17) samo za prijatelje (preko 18 godina) i za sve one koji me prate godinama, manje/vise licno poznaju, vole i podrzavaju. Probala sam GLASNU i TIHU varijantu, radi licnog istrazivackog eksperimenta za novu knjigu koju pisem. Rak se ne tuce u tisini… barem ja nisam taj tip. U tisini padamo u jos vecu tisinu i polako na sve pristajemo, pa tako i da se predamo. To nije u mom stilu..🎗@donnaaresdk

A photo posted by Donna Ares (@donnaares) on Jan 25, 2017 at 4:01am PST