Seka objavila selfi koji Veljko nije očekivao!

Naime, u mnogo navrata Seka kao i Veljko isticali su da on ne voli da se fotografira, ali pjevačica ne odustaje i s vremena na vrijeme objavi neku njegovu fotku. Na svom Instagramu pjevačica je objavila njihov selfi iz dvorišta, ali se na Veljkom licu vidi iznenađenje i nespremnost na slikanje, piše “Expressmag“.

–Naš tajo ne voli da se fotka i svaki put kada mu mama kaže da se lijepo namjesti za fotkanje jer to ide na Insta, on napravi ovakvu facu misleći da mama to neće da objavi! E, pa tajo zeznuo si se – našalila se Seka.

