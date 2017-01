BOSANKA KOJA JE RASPAMETILA ŽIRI: “Plašila sam se da mi Jelena ne kaže da sam kuharica”

Diva joj je poručila kako je zgodna, lijepa i da se ponaša kao prava zvijezda kao i da je broj jedan među ženskim kandidatima. Nermina poslije sjajnog nastupa priznaje da to nije očekivala, piše “Grand.online“.

“Najviše sam se bojala Jelene Karleuše ali sam od nje dobila najbolje komentare. Drago mi je što mi je rekla da sam kompletna osoba za scenu. Samo sam se plašila da mi ne kaže da sam neka tetka ili kuharica, a za pjevanje se nisam bojala”, priznaje Nermina kojoj je pao teret sa srca kad je dobila sve pohvale. Talentovana kandidatkinja kaže da su joj komentari svih članova žirija podjednako važni.

“Aca Lukas mi je rekao da sam jedan od boljih vokala koje je on čuo do sad, a Marija mi je dala savjet da treba više da otvaram usta dok pjevam. Svi savjeti su mi važni pa čak i samo da mi kažu u jednoj riječi ono što im se sviđa ili ne sviđa”, priznaje Nermina koja se već uveliko priprema i bira pjesme za drugi krug takmičenja.



Do tada podsjetite se njenoj fantastičnog nastupa:

loading...

Facebook komentari