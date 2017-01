Posljednje Tošetove riječi: “Umoran sam, moram da idem, svega mi je dosta!”

Povodom njegovog rođendana, prisjećamo se posljednjeg intervjua koji je Toše dao svega nekoliko sati pred smrt u emisiji na makedonskoj televiziji Vrteleška.

Inače veseo i pozitivan, Toše je tokom razgovora bio vidno neraspoložen, umoran i ispričao je kako se teško nosi sa slavom, prenosi “Expressmag“.

Na pitanja voditeljice odgovarao je ovako:

Zar ne želiš malo da se skloniš od svega?

– Želim ali ne mogu. Mašinerija me stavila, kako kažu, u bubanj i gotovo. Nema povratka. Tražim oporavak od svakodnevnih intervjua, šminkanja, skidanja šminke, pakovanja. Putovanja u Zagreb, pa nazad, putovanje u Australiju… Svega mi je do ovde – pokazao je Toše rukom preko glave i dodao:

– Pravim greške kao svaki normalan čovjek svakodnevno. Nisam bezgrešan, svetac, niti anđeo, daleko sam od toga, ali sam daleko i od ružnih priča koje mi se pripisuju otkad sam poznat.

Pjevač je rekao i da ima strah da ga djevojke žele samo zato što je slavan, a ne gledaju kakav je zaista.

– Nije to prijatno… Ni novac, ni automobili niti išta drugo nije presudno za ljubav… Znam koje su prave vrijednosti. Želim takvu djevojku.

Sve svoje slobodno vrijeme posljednjih mjeseci koristio je da ode u Kruševo i druži se sa starim prijateljima, kojih je imao puno.

– To me jako spušta na zemlju. Ne vjerujem u nova prijateljstva jer sam imao loše iskustvo, sa starim prijateljima sam siguran – zaključio je on.

Pokazao je voditeljima kako je baš nedavno povrijedio koljeno, jer je sa lokalnim klubom igrao odbojku. Ispričao je i da mu smeta prebrzi tempo života, obruč koji je oko njega.

– Želim u šetnju, u kupovinu, uveče u kafić, ali ne mogu. Prije desetak dana šetao sam ispred izloga i shvatio da više od šest-sedam godina nisam izašao, prošetao gradom i rekao: Ovo mi se sviđa. Ući ću i kupiti. Misliš da ne želim? Želim kao i svi normalni ljudi – obratio se tužno voditeljici.

Pričao je o svojim roditeljima kao velikim životnim uzorima. Ljiljanu Petrović nazvao je drugim majkom i rekao kako je sretan što je uz njega.

Na pitanje da li je zaljubljen nije odgovorio jer, kako je rekao, “želi da zaštiti bar jedan dio života”. Na pitanje u kakvom je odnosu sa rukometašicom Andrijanom Budimir postalo mu je neprijatno.

– Često smo zajedno. Kao prijatelji. Vrijeme čini svoje. Ako bude novosti, obavijestit ću vas na vrijeme.

Voditelji su mu poželjeli sretan put do Zagreba, prijatno snimanje novog spota, a on se nasmijao i ispravio ih da se radi o dva spota.

– Ti znaš koliko te volim. Zlato moje, čuvaj mi se – rekla je pjevaču dirnuta voditeljica i izgrlila ga, pa dodala:

– Nemoj da dijeliš energiju na sve strane.

– Moram – kratko je odgovorio Toše na samom kraju i otišao zauvijek.

loading...

Facebook komentari