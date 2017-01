Goca Tržan o partnerima: “Uglavnom sam muškarce mijenjala mlađima”

– Ja nemam to iskustvo. Ni svoje lično, ni svojih prijateljica. Nisam imala situaciju da me zamjene mlađom, uglavnom ih mi mjenjamo mlađima – rekla je Goca.

– Bitno je da srodne duše, odnosno srodni ljudi isto osjećaju i isto razmišljaju o primarnim stvarima, a to da li ja volim kraće da spavam, a on duže, to nije bitno. A da li voli da banči i da ostaje do 5 ujutru, e to mi je izuzetno bitno jer ja sa tim ne mogu da živim. Vjerujem u ljubav i u porodicu koja može da traje dugo godina – rekla je pjevačica, piše “Expressmag“.

