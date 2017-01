Kada bi me Putin vidio u vjenčanici… Suzana Mančić ne krije da gaji simpatije prema ruskom predsjedniku

Njen izabranik Simeon Ocomokos nije spreman da se vjenča, pa je Mančićeva odlučila da promijeni mladoženju i sada žarko želi da se uda za predsjednika Rusije Vladimira Putina.

– Osjećam se prelijepo u vjenčanici. Vidi se da mi ova haljina baš pristaje i da je kao šivena za mene. Vidim da se narod okupio ispred salona i da gleda kako izgledam u vjenčanici, ali džaba. Rekla sam Simici da idem da spremim vjenčanicu kako bismo počeli sa organizacijom vjenčanja. On mi je rekao: „Manče, polako, nismo mi još za svadbu, ima vremena.” Ja sam spremna za vjenčanje, a on ni da mrde. Neće čovjek da se ženi. Valjda njemu taj papir i brak ne predstavljaju neku posebnu stvar – rekla je Suzana, piše “Alo!“.

Već je poznato da se Mančićevoj dopada Putin, pa mu je prije nekoliko godina otpjevala i rođendansku pjesmu i sada bi da se uda za njega.

– Kada bi me Putin vidio u vjenčanici, kleknuo bi i rekao: „Ideš sa mnom.” Pošto je Simica odbio da bude mladoženja, onda ću izabrati Putina da me vodi pred oltar. Ne bih se bunila, on je pravi muškarac, doduše, meni i treba takav. Bili bismo idealan par, a o našem vjenčanju bi se pričalo danima. Nadam se da će jednog dana i doći taj trenutak – iskrena je voditeljka.

