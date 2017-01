Milutin Mrkonjić izbacio ženu iz stana!

Izabranik Ane Bekute već nekoliko godina ne živi sa suprugom, ali su njih dvoje ostali u dobrim odnosima.

Milutin je više puta izjavljivao da ima moralnu obavezu da bude Daši uvek pri ruci jer ona nema nikoga osim njega.

Prema pisanju Kurira, njih dvoje su prije dva mjeseca dogovorili da se ona iseli iz stana i da će Mrka plaćati njen boravak u hotelu.

– Iako već nekoliko godina nisu zajedno, Mrka se trudi da joj obezbjedi sve što joj zatreba. Kad joj je krajem prošle godine predložio da se preseli u hotel, Daša se u početku nije složila sa tim. Na kraju ju je Mrka ubjedio da joj u hotelu neće ništa faliti – priča izvor.

Ove informacije potvrđene su i u hotelu, ali je sa recepcije rečeno da gospođa Mrkonjić ne prima posjete niti želi da je bilo ko uznemirava.

Ipak, ovaj medij došao je u kontakt sa Milutinom, koji je prema pisanju, bio suviše bahat.

– Šta vas to briga? To su lične stvari. Ima razloga zašto je Daša tamo. Neću da komentarišem lične stvari, ne vucite me za jezik – rekao je Mrkonjić.

