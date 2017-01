Ela Dvornik otkrila da je bila zlostavljana

Želeći da pokaže kako njena koža nije savršena kao što to izgleda na fotografijama, ona je pred kameru stala bez trunke šminke i bez ikakve frizure. Priznala je da njeni zubi zapravo nisu njeni, da voli da gricka svoju kožu, ali i da je opsjednuta kancelarijskim priborom. Najviše je iznenadilo njeno priznanje da je bila fizički zlostavljana.

“Imala sam jednog dečka sa kojim sam bila tri godine u vezi i koji me je fizički zlostavljao. Moram priznati da mi taj period u životu baš i nije bio drag, iako nisam znala tačno šta je to jer niko nije puno pričao o tome. Taj dio mog života me je poprilično obilježio. To fizičko zlostavljanje se nije događalo samo kod kuće, pred kraj se dogodilo i pred mojim prijateljima. Kad su vidjeli šta se dogodilo, jednostavno više nisam imala način na koji bih to sakrila od njih”, ispričala je Ela. Nakon što je raskinula vezu, imala je noćne more, piše “B92“…

“Da ne bude da sam bila cura koja je mijenjala momke kao čarape, uglavnom bih se zaljubila i bila u dugim vezama”, ispričala je ona. Ona se nada da će joj veza sa sadašnjim dečkom biti posljednja i da više neće upoznavati druge muškarce.

