Pretučena manekenka: “Prestravljena sam, bojim da će me opet napasti”

Prijetnje koje joj je njen momak uputio nakon što ju je izudarao šakama, te bacio niz stepenice i danas joj, kaže, odzvanjaju u glavi. Još je, kako nam je kazala, van sebe te joj je teško pričati o onome što se dogodilo. Upravo zbog straha koji osjeća od tada, nasilnog Kurtagića nije odmah prijavila policiji, već je to učinila u danima nakon napada.

Kurtagić je uhapšen 10. januara, zbog sumnje da je djevojci nanio teške povrede, nakon što joj je polomio rebra i prijetio joj da će je ubiti. Međutim, nakon saslušanja u policiji Kurtagić je pušten na slobodu.

Polomljena rebra

Ona pak živi u strahu. Iako umorna od svega, za “Faktor” je Gutošić kratko opisala kako se sve dogodilo kritične večeri kazavši da je i ranije Kurtagić prema njoj bio nasilan, te da ju je stalno vrijeđao i omalovažavao. Ipak, sve do sada nije imala hrabrosti da ga prijavi.

Govorio joj je da ne vrijedi ništa i upravo zbog toga ga je namjeravala ostaviti nakon novogodišnje proslave. Međutim, stvari su krenule po zlu. Navodno, par se posvađao zbog toga što je Kurtagić želio da konzumira kokain. Osim toga, mnogo je popio, pa je tako u jednom trenutku počeo da vrijeđa oca djevojke.

Jasmina je tada zaplakala, a Kurtagić je napustio stan u kome su bili. Jasmina se tada saplela o sto i pala je, a njena prijateljica je Damira pozvala na telefon da se vrati. On je to i učinio, a potom je počeo psovati Jasmini i udarati je šakama. Ona se uspjela sakriti u dječijoj sobi, ali on nije prestajao već je nogom provalio vrata sobe. Jasmina je uspjela proći pored njega uz pomoć prijateljice, ali je Kurtagić dohvatio te je bacio niz stepenice haustora. Jasmina je bila u šoku i nije se odmah javila doktoru, te je prešutjela sve što se dogodilo. U narednim daima Damir je pozvao i uputio joj ozbiljne prijetnje.

“Neću te više šakama udarati sada ću i te nogama gaziti, kunem ti se svim na svijetu, gdje god te vidim zgazit ću te nogama. Kunem ti se, završićeš na groblju, a ja u muriji…”, može se između ostalog čuti u audio snimku do koga je Faktor došao, a na kome Kurtagić prijeti djevojci. Tada je Jasmina odlučila uzeti stvari u svoje ruke i spomenuti snimak, zajedno sa prijavom protiv Kurtagića, predati policiji.

Ukraden sat od 12.000 KM

Prema tvrdnjama osoba koje su bliske pretučenoj manekenki, Kurtagić je sklon konzumiranju kokaina, a iz Njemačke je protjeran nakon što je odslužio zatvorsku kaznu, također zbog zloupotrebe narkotika. Navodno je u ovoj zemlji bio i na psihijatrijskom liječenju. Prema nezvaničnim saznajima, on je narkotike preprodavao i u Sarajevu.

S druge strane, osumnjičeni za nanošenje teških povreda i ugrožavanje sigurnosti tvrdi da nije istina da je pretukao manekenku, te da ga je policiji prijavila jer mu se sveti što se vratio svojoj supruzi sa kojom ima dijete. Kurtagić optužuje svoju bivšu djevojku da mu je polupala sve u stanu, te da mu je ukrala sat vrijedan 12.000 KM.

“Ma dajte molim vas, koji je to sat koji je toliko vrijedan i odakle njemu? Pa on nema ništa, nema nikakvih prihoda, živi u stanu svojih roditelja. Kako sam ukrala sat kada me tukao i istjerao me iz stana? Kako je moguće da mu se svetim kad sam ja, kako sam mu i rekla, njega htjela ostaviti zbog silnog zlostavljanja?”, kazala nam je Gutošić.

Dodaje i da nije tačno da je ona razbijala po stanu kako Kurtagić tvrdi, jer je bila pretučena, a za šta ima i medicinsku dokumentaciju.

