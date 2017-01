LIJEPA TAKMIČARKA IZNERVIRALA ŽIRI: “Briga me šta kažu Karleuša i Marija”

Ona je dobila samo dva glasa, od Lukasa i Bekute, pa ju je u baraž pustila produkcija. Inače, i ta dva glasa dobila je samo zahvaljujući ljepoti, što je iz takta izbacilo Mariju i Jelenu.

“Ajde onda da se ne lažemo. Pun mi je više da se vrtimo u krug, treba nam kandidatkinja koja lijepo izgleda i tako kažite”, urlala je Marija, a u momentu kada je Snežana udarila taster za prolaz u baraž pjevačica je tek tada osula paljbu:

“Prostitutke pjevaju na sve strane. Ne može od njih da se živi. Ne pričamo o ovoj djevojci, ona je završila fakultet, svaka čast, ali zbog vaših takvih stavova ove druge pjevaju na sve strane, ne može da se živi od njih.”

Kontaktirali smo i Aleksandru koja još uvijek ne zna šta ju je snašlo.

“Imala sam tremu koja me je kočila. Pričali su svi uglas i nisam baš sve dobro čula šta su rekli dok nisam pogledala emisiju. Moram priznati da se ozbiljna rasprava vodila. Ja sam srećna što sam dobila od produkcije priliku da pokažem koliko mogu. Nisu me povrijedili komentari, stručan žiri ima pravo na svoje mišljenje, a Snežana je takođe kompetentna i ona me je pustila u baraž”, rekla je Aleksandra, piše “E-turneja“.

