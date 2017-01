Ivana Selakov pljuvala po Dragani Mirković, a sad joj pjeva prateće vokale

Luče iz Kasidola je prije nekoliko dana pustilo u eter nekoliko pjesama i spotova sa novog album „Od milion jedan” i baš na toj numeri kao jedan od saradnika našla se Selakova, piše Expressmag.

Ona je otpjevala prateće vokale za vodeću numeru sa Draganinog novog albuma i tako pogazila sve loše što je prije nekoliko godina govorila za folk zvijezdu. Ivanu su novinari odmah i pitali je da li saradnja sa Draganom predstavlja i pomirenje , ili je samo riječ o zajedničkom poslovnom projektu.

– Da vam kažem nešto, ja sam profesionalac. Volim da pjevam prateće vokale i poštujem autore sa kojima sarađujem, zato sam i prihvatila da otpjevam prateće na Draganinoj pesmi. Mene je pozvao aranžer Alek Aleksov, koga poznajem 15 godina, i nisam ni pomislila da ga odbijem. Dakle, dogodila se saradnja između mene i Dragane, ali posredno. Nismo se mi ni vidjele, niti smo zajedno radile u studiju i ne znam kako je ona reagovala na to što joj ja pevam bek vokale. Otpjevala bih svima prateće, pa i njoj, ne vidim šta je tu sporno. Ja protiv te žene nemam ništa – rekla je najangažovaniji prateći vokal .

S obzirom na to da su se njene medijske prozivke upućene na adsresu Mirkovićeve bazirale na činjenici da DM SAT ne emituje njene spotove

– To se nije promjenilo. I dan-danas niti jedan moj spot nije pušten na DM SAT-u. Iz kojeg razloga, ja ne znam. Jedino što me vezuje za tu televiziju je gostovanje u emisiji „Maksimalno opušteno”, i to prije osam-devet godina – požalila se „Grandova” pjevačica.

Ivana je dodala i da ne zna hoće li njeni spotovi sada početi da se emituju na televiziji .

