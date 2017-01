ŽERA OČAJAN: “Danas prolaze samo golotinja i silikoni, reći ću vam ko je i glavni krivac za ovakvo stanje!”

Trendovi se mijenjaju, a oni ostaju vjerni svom glazbenom stilu. Žera je jedan od onih koji oštro kritizira glazbenu scenu, piše “Avaz“.

– Mi danas radimo isto kao što smo radili na početku karijere, po istim pravilima, koja dolaze iz glave i duše, i tako treba da se radi. Svi bendovi koji su nastajali tih godina, još traju i rade. To što ne idemo plaho u medije, nije samo naša krivica. Bio sam i nastupao u Dubaiju nekoliko puta, ali što mi treba da se hvalim i govorim: ‘Evo me ovdje, evo me ondje’ – kaže.

Dodao je da je kad je imao šest godina pjevao uz pratnju orkestra, a ne na matricu, što je danas postalo normalno.

– Kad sam bio mali, nije bilo toliko glume. Ako loše sviraš klavir u muzičkoj školi, onda dobiješ po ruci, ako pogriješiš intonaciju, onda te šef orkestra probode očima da ti više ne padne na pamet da pogriješiš – prisjetio se Žera.

Pjevač za ovakvo stanje na muzičkoj sceni krivi i TV produkciju koja se, kako kaže, ne trudi da ponudi nešto drugo i kvalitetnije, nešto što bi mlađe generacije naučile da je originalnost nešto što može dugo potrajati.

– Takva je ponuda TV produkcije. Inače, kada bismo svaku noć imali Olivera Dragojevića, Indexe, Gibonnija, Prljavo kazalište, onda bi bila druga priča. Zato što to nije tako, imamo novu vrstu muzike, koju čine silikoni, golotinja i ostalo. Ne bi me čudilo da se u ovakvom sistemu, u kojem za pet mjeseci možeš postati pjevač, pojavi opcija da u tom vremenskom periodu možeš postati i hirurg. To je, valjda, sljedeća faza reality showa, koji čine većinu sadržaja na TV stanicama – ogorčen je frontmen Crvene jabuke.

Bend je prošle godine obilježio 30 godina postojanja.

– Mi danas radimo isto kao što smo radili na početku karijere, po istim pravilima, koja dolaze iz glave i duše, i tako treba da se radi. Svi bendovi koji su nastajalih tih godina, još traju i rade – zaključio je muzičar.

loading...

Facebook komentari