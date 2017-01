ŠABAN SE POVLAČI S ESTRADE: Manje ću pjevati jer se moram posvetiti porodici

– Mi završimo ovo što imamo, prođu praznici, onda se pokupimo i odemo nekuda porodično. Prije nekoliko godina smo, recimo, išli u Dubai. Ilda tada nije imala dijete, pa je išla i ona sa mnom i Gocom. Gledali smo malo teniski turnir, odmorili se. Evo, sad sam bio sa Gordanom u Americi, nisam radio, iskoristili smo to da provedemo vrijeme zajedno i uvijek mi to nadoknadimo u vrijeme kad ne radim. Evo, i sad gledam da u narednom periodu smanjim broj koncerata. Tačnije, da to budu veći koncerti, ali da ih ima manje i da onda mogu mnogo više da se posvetim porodici i svojim unucima. Evo baš sam nedavno, na primjer, bio na Lukinoj utakmici, gledao sam ga. To radim kad god mogu. Tokom zime još i stignem, a ljeti baš rijetko – kaže Šaulić, prenosi “Glamurpress“.

Godina koju ispraćamo bila je turbulentna za pjevača i njegovu porodicu. Povezivali su ga sa mnogim mladim djevojkama. Jedna od onih za koju su tvrdili da je njegova ljubavnica zbog koje je imao dosta problema je i pjevačica Ivona Negovanović Cuca.

Ali ni takve priče, pritisci nekih medija, priča Šaban, nisu ugrozili njegovu porodičnu idilu. I danas je, veli on, zaljubljen u svoju Gordanu baš kao i prvog dana kada su se upoznali. Tu i stavlja tačku na špekulacije da je njihov brak „na staklenim nogama“.

– Gordana i ja smo sve ove godine prije svega jedno drugom prijatelj, podrška i ljubav. To nikada nije bilo dovedeno u pitanje i to se nikada neće izgubiti – iskren je kralj narodne muzike.

