NEKAD JE ŽARILA I PALILA U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI, A DANAS RADI I U – ZATVORU!

Samo dvije godine kasnije otišla je u Ameriku gdje se udala za producenta Matthewa Camerona. Danas se posvetila duhovnoj glazbi, radi u popularnom showu ‘Waking up in America, piše kolumnu za Huffington Post, no tu joj nije kraj. Naime, pored svega, radi i u ženskom zatvoru, piše portal Carice.

– Oslobodila sam se straha da ja, sama po sebi, nisam dovoljno dobra, jaka, pametna i talentirana. Otpustila sam laži onih koji su me u to uvjeravali – objasnila je Tajči.

Dodala je da je ponosna što je bez straha rekla ‘da’ ženama koje su preživjele zlostavljanja, trgovinu seksom, ovisnosti o drogi.

– Nadahnjuju me hrabre žene koje se ne srame priznati patnje kroz koje su prošle, koje podižu druge žene bez kritiziranja i s puno razumijevanja, koje se ne guraju u prve redove ali koje su uvijek spremne zakoračiti na frontu i pomoći drugima – zaključila je Tajči koja je u zatvoru u ulozi mentorice.

Kako kaže, njezina najznačajnija promjena je ta što napokon ima svoje ‘ja’ te se oslobodila straha od kritičara i onih kojima je davala za pravo da je određuju svojim mišljenjima i očekivanjima.

