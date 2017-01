Hana Hadžiavdagić: “Kada bih održala predavanje na nekom fakultetu u BiH mislim da bi protesti bili organizirani”

Hana kaže da se najviše voli predstaviti kao novinarka, TV voditeljica, jer je to posao koji najviše voli, ali ističe da je u suštini kosmopolita. Kao novinarka je radila u Hrvatskoj, a sada je angažovana kao TV voditeljica u BiH.

Ipak, pored toga, Hana je izuzetno aktivna na društvenim mrežama, a naročito na Instagramu, gdje ima blizu 130.000 pratilaca i Facebooku.

“Kada sam počela sa svojom aktivnim prisustvom na društvenim mrežama nisam ni slutila da će me toliko mladih ljudi pratiti i da ću postati to što danas jesam, odnosno influenser. Očito se ljudima kod mene nešto sviđa, pa me prate i oni koji me vole i oni koji me ne vole, ali žele da znaju gdje je Hana bila i šta je radila. Najviše me prate žene u prosjeku od 22 do 45 godina”, ističe Hana.

Naglašava kako je svjesna da mnogi ljudi različito posmatraju to čime se ona bavi, ali da ne razumije otkud ljudima tolika negativna energija.

“Komentare nikad ne čitam, ali ne razumijem otkud ljudima tolika negativna energija. Ja prema ljudima koji me prate imam veliku odgovornost i vodim računa šta ću objaviti na društvenim mrežama. U svim svojim postovima želim prenijeti neku ozbiljnu poruku. Mene prate između ostalih i teško bolesne žene, i kada od takvih osoba dobijem poruku u kojima piše da im ja popravim raspoloženje svojim postovima na društvenim mrežama, to je ono što mi imponuje i što mi daje satisfakciju da nastavim dalje. Na sve poruke odgovaram lično i u direktnoj sam komunikaciji sa svojim pratiocima”, poručuje Hana.

Hana je između ostalog u regionu postala prepoznatljiva po hashtagu “Opet najljepša”, za koji kaže da je to sada njena firma, koju je registrovala u Zagrebu.

“Najviše mi se sviđa uloga biznis žene i u tome se zaista dugo vidim. Trenutno imam svoju firmu koju sam otvorila u Zagrebu i koja se zove “Opet najljepša”, moj naprepoznatljiviji hashtag, a koji je opet najmanje fizički izgled. Ljepota duše je ono što ljude najviše privlači. Veoma sam ozbiljna u poslu koji radim. Trudim se da kada prezentujem ljudima modu, da to bude vrhunski profesionalno i fotografije koje napravim može objaviti svaki modni časopis. Veoma se dobro snalazim u ulozi poslovne žene”, kazala je Hana za Klix.ba.

S obzirom na posao kojim se bavi Hana ističe da je ljudi više cijene u Hrvatskoj ili Srbiji, nego u BiH. Ističe da u Hrvatskoj nerijetko drži predavanja studentima na temu poduzetništva.

“Nažalost to ljudi više cijene u Srbiji i Hrvatskoj nego u BiH. Nema modnog događaja u regionu gdje nisam pozvana kao VIP ličnost, a u Sarajevu nisam dobila poziv ni na Fashion Week”, dodaje Hana.

Smatra da ju je od njene generacije izdvojila hrabrost, koja nedostaje mnogima da bi uspjeli.

“Iako to mnogo ljudi ne zna ili ne želi primijetiti ali ja često držim predavanja čak i studentima. Nedavno sam držala predavanja na Ekonomskom fakultetu u Puli pred 400 studenata na konferenciji ‘Inspire me’, a prije toga sam održala predavanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Kada bih kojim slučajem održala predavanje na nekom fakultetu u BiH mislim da bi protesti bili organizirani”, smatra Hana.

Možete me voljeti ili ne, ali me ne možete ignorisati

Za sebe kaže da je ljudi mogu voljeti ili ne voljeti, ali je ne mogu ignorisati.

“To je do energije koju nosim sa sobom. Sve je krenulo iz Sarajeva, a biti drugačiji u Sarajevu, e za to moraš imati hrabrosti, jer Sarajevo ne podnosi ništa što je drugačije, to najbolje zna moj prijatelj Fuad Backović Deen. U Zagrebu sam gospođa Hadžiavdagić-Tabaković, u Beogradu sam Hanchy, a u Sarajevu sam šu***. Meni je Sarajevo dalo samo obrazovanje, sve ostalo sam dobila u Zagrebu i Beogradu, oni su mi dali na važnosti. Ja volim svoj grad, ali Sarajevo meni nije ništa dalo osim uvreda”, poručuje Hana.

Napravila je i kratko poređenje između novinarstva u Hrvatskoj i BiH.

“Razlika novinarstva u Hrvatskoj i BiH je u tome što u Hrvatskoj od svakog događaja naprave glamur, kao da je dodjela Oscara, a u BiH toga nema”, ističe Hana.

Za sebe kaže da je brend. A ako neki brend želi da se Hana fotografiše i reklamira taj brend, rado prihvata poslove.

“Balkan je dovoljno veliko tržište za ovu vrstu posla kojim se bavim. Jednog dana ću objaviti i knjigu na osnovu svojih postova na društvenim mrežama”, smatra Hana.

Dodaje kako je modna scena u BiH kritična, odnosno da je sve kopija ili polovno, bez smisla za originalnost.

“Ako se već radi neki posao onda ga treba raditi najbolje. Kod nas se sve na neki način radi polovno, a Dino Merlin nam je nedavno pokazao kako to rade profesionalci. Fashion Week ne bi trebalo raditi pet godina, ali ga šestu godinu uraditi kako treba. Ne može se Fashion Week praviti u nekom hotelu, mora to biti mnogo originalnije”, ističe Hana.

Hana kaže i kako prati politiku te da joj se sviđa politika hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

“Pratim politiku, sviđa mi se politika Kolinde Grabar-Kitarović, smatram da je dobra u svom poslu. S druge strane penzionerima bih zabranila da glasaju, jer su oni najviše glasali zadnjih 40 godina i napravili su nam ovu situaciju. To grozno zvuči, ali je tako. S druge strane mlade ljude više mora zanimati situacija u kojoj se nalaze i kako žive”, dodaje Hana.

Hana je u braku već šest godina i ističe da cijeni instituciju braka.

“Cijenim instituciju braka. Već šest godina sam u braku i smatram da je to nešto posebno. Brak nije komad papira, izuzetno sam staromodna po tom pitanju, ali žene su svojim ponašanjem krive zašto danas veliki broj muškaraca nema poštovanje prema ženama”, objašnjava Hana.

Sarajevo ili Zagreb

U poređenju Sarajeva i Zagreba, Hana apsolutnu prednost daje Zagrebu, a naglašava kako se u Sarajevo nikad ne bi mogla vratiti.

“U Sarajevo se ne bih vratila i ne bih tu odgajala djecu. Prije svega ne podržavam naseljavanjem Arapa u BiH. Mi smo mali prostor za takvu demografsku promjenu. Lako je kad se Arapi doseljavaju u New Yorku ili u Londonu, i to se ne može porediti sa Sarajevom. Zbog toga mi je drago što živim u Zagrebu i vjerovatno se nikada neću vratiti. To nije moje Sarajevo. U BiH dolaze kokuzni Arapi, beduini”, kazala je Hana.

Za 10 godina kaže da se vidi u biznisu marketinga, škola stylinga, kurseva i sl. a najveća želja joj je da iza sebe ostavi neki dječiji dom, kao vid humanitarnog rada.

