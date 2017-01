ADNAN NEZIROV: Ako pobijedim u “Zvezdama Granda” prijavit ću se na Eurosong

Zidovi su popadali već nakon prvi taktova, a Adnan kroz smijeh kaže da je naredna stanica Eurosong scena, gdje želi da pjeva kao predstavnik Bosne i Hercegovine. Adnan je od ranije poznat javnosti kada se prijavio na ZMBT kao podrška sestri gdje je na kraju završio u finalu i odnio pobjedu, piše “E-turneja“.

– Nisam imao tremu a ni strah, to je davno iza mene, imam dosta iskustva tako da za tremu nema mjesta. U nastavku takmičenja očekujem da budem što bolji, čeka me dosta rada i truda jer bez toga nema ni rezultata. Grand je moj izbor zato jer ga gleda i prati milinonski auditorijum. Ne može se bolja takva vrsta reklame nigdje drugo ni platiti. To puno znači da već u startu imate publiku i dobru reklamu – kaže Adnan.

